嘉大植物教學醫院揭幕 義診1個月

2018年11月02日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義大學植物教學醫院1日揭幕啟用，是全國第2所培育學子為植物治病的醫院，將提供接地氣的服務，以雲嘉南地區植栽的水稻、果樹及景觀園藝植物為主要對象，開幕期間免費義診1個月，嘉大校長艾群表示，3日是嘉大99周年校慶，歡迎各界參觀該校各項研發成果。

嘉義大學植物醫學系配合政府推動植物醫師的新政策，建置植物教學醫院，1日由艾群、系主任郭章信、台灣動植物防疫檢疫局長馮海東、台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會理事長葉瑩、嘉大校友會理事長郭貴葉揭幕。

馮海東表示，嘉大植物教學醫院是繼中興大學成立後的第2家，未來在台大、屏東科大會陸續設立，4家大學附設的植物教學醫院將依各地區的農業特色，發展符合當地農業的醫療服務項目，也會增加學生實習機會，培育學子考證照，以因應政府推動植物醫師立法的政策。

嘉大植物醫學系副教授蔡文錫說，為植物治病首先做病源型態鑑定，初步目視植物外觀變化做初診，再以科學儀器檢視判別，對症下藥，雲嘉南區以作物為水稻、果樹、景觀園藝植栽居多，是嘉大植物教學醫院主要服務對象，開幕期間免費服務1個月。

嘉大智慧農業中心成立空拍機隊，推動智慧農業，示範操作「6旋翼農業植保機」執行飛行空中噴灑任務，機翼展開160公分，可掛載16公升藥劑，飛行高度視不同作物而調整，限高約2至3公尺，符合安全規範。

(中國時報)