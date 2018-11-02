訪坪林茶農 張善政力挺陳儀君

2018年11月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

前行政院長張善政與國民黨新北市議員陳儀君一起前往新北市坪林區漁光里關心有機茶葉產銷班，張除了關心茶農現況外，更不忘錄製影片幫忙拉票，他大讚「陳儀君最了解坪林特性、最花心思。」投給陳就是「Vote for Dream！」

張善政、陳儀君一起前往坪林區漁光里關心有機茶葉產銷班，他們關心產銷狀況之餘，更親自與茶農座談，實際了解茶農面臨的困境，針對茶農困境，陳儀君將會積極向市府建議爭取。

陳儀君表示，作為北台灣最重要的茶產區，坪林茶農面臨許多困境，未來好茶恐消失在民眾的生活中；茶農的先人在水源保護區設立時，因政府給予土地稅率誘因，把茶園登記成林地，但林地禁止種茶，因此，茶農們常收到林務局寄來的罰單。

「罰單對於一生守著土地種茶的茶農，實在是一種難以承受的不堪。」陳儀君說，茶農住宅位於水保區內，房舍無法改建、增建，待兒女長大之後，兒女紛紛下山居住、生活成為「城漂」，房舍問題難解，茶農下一代自然無法返鄉。

陳儀君強調，坪林的茶產業面對非常嚴重的斷層，坪林的年輕一代約數百人，但返鄉務農的卻只有約30人，老一代的精湛農藝與製茶技術，能承接者寥寥無幾。

她認為，市府應與中央商議，協助茶農變更地目，給予租稅補貼，對於超過法令規定坡度的土地，以換地方式協助他們合法種植，農會不應只注重信用部，應該在銷售輔導上，給予有機茶農更多的幫助。

(中國時報)