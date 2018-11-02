GoGo遊嘉義APP上線

2018年11月02日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

顧好健康才好用科技APP趴趴走，樂活在嘉。嘉義市醫院型整合性健康篩檢今年有2萬4067人參加，創新高紀錄；市政府1日也啟動「GoGo遊嘉義APP」，提供即時交通動線資訊，還會偵測違規照相點，涂醒哲表示，嘉義市要拚智慧又健康的城市。

涂醒哲表示，嘉義市連續2年獲得ICF國際智慧城市論壇評選為「全球7大智慧城市」，而市民的健康更是身為醫師市長的他所關心，城市不必大，提供Smart的科技生活機能，促進市民健康樂活最重要。

嘉義市交通處表示，嘉義市智慧交通計畫的團隊開發「GoGo遊嘉義．行動裝置APP」，蒐羅休閒與交通動態資訊，即時交通動線、道路施工、停車場、eBike站點等資訊及旅行時間，並可查看CCTV即時影像，讓民眾能選擇順暢便利的交通路徑，中華電信提供的「電信大數據交通偵測技術」，偵測路況車流，更添利器。

此外，GoGo遊嘉義APP可偵測違規照相地點，當民眾行經違規照相地點附近，APP將自動進行訊息推播或語音警示，公車動態、計程車資訊也納入。

嘉義市衛生局執行整合性健康篩檢12年，涂醒哲執政後改為「醫院型整合性篩檢」，結合嘉義基督教、天主教聖馬爾定、中榮嘉義分院、慶昇、衛福部嘉義醫院及陽明等醫院，今年有2萬4067人篩檢，創歷年新高。

(中國時報)