府城觀光巡迴巴士 免費到年底

能深度體驗府城風華的「府城觀光巡迴巴士」1日正式上路。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

能深度體驗府城風華的「府城觀光巡迴巴士」1日正式上路，沿途行經中西區、北區等老城區熱門景點，採精華路線及密集班次提供遊客深度探訪府城風采，即日起至12月31日採全線免費搭乘，未來，將視路線營運狀況，朝一日票銅板價50元的方向規畫乘車方案。

「府城觀光巡迴巴士」昨天於海安路中央軸帶廣場舉行啟航典禮，代理市長李孟諺說，府城觀光巡迴巴士串聯古蹟景點、美食、重要的文化園區及交通設施，包括台南火車站、孔廟、藍晒圖園區、林百貨等，只要搭上這一路公車，就能盡覽台南核心蛋黃區景點、美食。

交通局長林炎成指出，由於台南市商圈蓬勃發展，商圈周邊停車一位難求，導致交通壅塞，為提供更好的旅遊服務、便捷交通，市府與業者共同努力規畫「府城觀光巡迴巴士」。

府城觀光巡迴巴士由火車站出發，以行駛中央城區為主軸，路線涵蓋中西區、北區多處熱門觀光景點、古蹟文化園區以及商圈；每日上午10時至晚上8時，每20分鐘1班，班次密集，共有13停靠站，全趟車程約9公里、40分鐘，方便遊客自由移動並深入探訪府城風情。

此次觀光巡迴巴士啟動剛好遇上抓寶熱潮，交通局建議抓寶迷利用免費觀光巡迴巴士在台南抓寶。交通局表示，為吸引遊客嘗鮮，年底前祭出免費搭乘2個月，未來將視營運狀況，擬朝一日票銅板價50元規畫，讓遊客輕鬆搭乘無負擔。

(中國時報)

基隆濱海開放民宿 議員籲放寬範…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。