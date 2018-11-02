府城觀光巡迴巴士 免費到年底

2018年11月02日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

能深度體驗府城風華的「府城觀光巡迴巴士」1日正式上路，沿途行經中西區、北區等老城區熱門景點，採精華路線及密集班次提供遊客深度探訪府城風采，即日起至12月31日採全線免費搭乘，未來，將視路線營運狀況，朝一日票銅板價50元的方向規畫乘車方案。

「府城觀光巡迴巴士」昨天於海安路中央軸帶廣場舉行啟航典禮，代理市長李孟諺說，府城觀光巡迴巴士串聯古蹟景點、美食、重要的文化園區及交通設施，包括台南火車站、孔廟、藍晒圖園區、林百貨等，只要搭上這一路公車，就能盡覽台南核心蛋黃區景點、美食。

交通局長林炎成指出，由於台南市商圈蓬勃發展，商圈周邊停車一位難求，導致交通壅塞，為提供更好的旅遊服務、便捷交通，市府與業者共同努力規畫「府城觀光巡迴巴士」。

府城觀光巡迴巴士由火車站出發，以行駛中央城區為主軸，路線涵蓋中西區、北區多處熱門觀光景點、古蹟文化園區以及商圈；每日上午10時至晚上8時，每20分鐘1班，班次密集，共有13停靠站，全趟車程約9公里、40分鐘，方便遊客自由移動並深入探訪府城風情。

此次觀光巡迴巴士啟動剛好遇上抓寶熱潮，交通局建議抓寶迷利用免費觀光巡迴巴士在台南抓寶。交通局表示，為吸引遊客嘗鮮，年底前祭出免費搭乘2個月，未來將視營運狀況，擬朝一日票銅板價50元規畫，讓遊客輕鬆搭乘無負擔。

(中國時報)