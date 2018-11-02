韓流來襲 民進黨急了

2018年11月02日 04:10 中國時報 邱師儀

今年初，民進黨與陳其邁絕對沒法想像，他們睥睨已久的敗黨國民黨所派出的小人物韓國瑜，竟然可以為高雄甚至全台政壇帶來這股「韓流」，選到11月民進黨可以說是急了，急得像熱鍋螞蟻，如果高雄翻盤了，台灣選戰的逆轉勝史又要添加一筆。而上次最精采的莫過於20年前那場高雄市長選舉，從選前民調到開票初期，謝長廷都是輸的，後來一路追追追，最後超車吳敦義，逆轉勝4565票，兩人僅差0.58個百分點，當時高雄民心思變。

今年這場景，對民進黨而言不是頗為眼熟嗎？怎麼會是民進黨祕書長洪耀福所說的「韓流蛋塔熱」呢？2014年與2016年民進黨不是最以網路上的聲量為傲的嗎？臉書操作不也曾是綠營吸票機嗎？怎麼當臉書不斷進步開始有了直播功能，成為市長與市議員候選人的競選利器之後，民進黨反而關起心房了？當綠營名嘴對著電視前的年輕選民說：「到底這些直播觀看人數可以轉換成多少實質選票」時，民進黨不但背棄了年輕選民，也讓自己變成過去自己最嗤之以鼻的反動勢力。

韓國瑜鳳山造勢，許多綠營網紅與名嘴花了多少功夫想要證明，其實現場很小，看起來很擠，但人潮頂多3萬。然後各家之言似乎沒多少人談韓國瑜的臉書直播人數直衝2.4萬，整場下來，平均瞬間人數都有1.7萬。請問綠營哪一位政治人物有這個直播人數水準？蔡總統執政滿2周年時，接受網路媒體「沃草」線上直播訪問，觀看人數僅1825人。綠營為什麼不敢討論這些精準的網路數據？難道是臉書創辦人祖克柏編造出來的嗎？從洪仲丘事件到太陽花事件，早有研究指出網路聲量的確可以轉換成實質行動，不管是抗議或者投票都一樣，只不過那個沸點韓國瑜是否已經達到就是。

再者，韓國瑜說高雄「又老又窮」，陳其邁先是否認，也認為韓國瑜一個外地人憑什麼對高雄說三道四。但殊不知直爽的高雄人喜歡聽實話，尤其是想要高雄好的實話。然後很會打選戰的民進黨又精銳盡出，告訴選民其實台北人口外流更嚴重。但真相是，許多高雄年輕人都在雙北租房子討生活，但雙北房價高得驚人，要在雙北設籍絕非北漂的中南部年輕人簡單的任務。於是更多還能買房的就在桃園、新竹、基隆定居，但仍在雙北工作。年節放假國道南下塞，收假換北上塞，就是年輕人都在北部工作的明證。陳其邁怎會視而不見？

選到這裡，最新的發展是洪耀福與陳其邁都承認「北漂」的事實了，但說這是台灣長期重北輕南的結果，怪地方政府不公平，也說世界各國皆有此現象。但會這樣說的人肯定沒去過洛杉磯、漢堡、伯明罕、京都、大阪等次級大城。先進國家次城不但人口不外流，甚至還吸引附近城鎮的人口移入。

很多人的確不清楚民進黨所說的「韓國瑜沒深度」是不是真的，但當大家看到邱議瑩硬拗什麼「陪睡說」，就知道民進黨很急，急到忘記網友所說的「豬隊友」最常在選前30天出現。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)