2018年11月02日 04:10 中國時報 何平

韓國瑜現象發酵，尤其夜入敵營在鳳山獲得熱情支持，成功造勢，在美國僑界引起極大的關注，更進一步讓人了解韓的特質，也對高雄人的樸實、直爽、熱情本色感到敬佩。這種草根性的覺醒和熱情的表現，就是心中久違的理想民主，它有普世的影響力，也是台灣價值的最大展示。面對這樣的情勢，民進黨最好不要搞奧步，要給高雄民眾一個高格調的選戰，不論誰贏誰輸，都是台灣的勝利。

韓流的客觀背景是人心思變，主要是經濟原因，是人民對民進黨全面執政後長期不滿的爆發，精英階級的傲慢所造成的錯誤政策導致的民生凋敝，已經讓人民受不了了。韓國瑜以他的草根特質和長期積累的觀察，看到問題的本質，提出民眾能了解的藥方，點起星星之火造成燎原大勢，他是高雄人民久盼的代言人。

當今世界面臨一個從價值觀到治理結構的轉型期，「改變」是時代的共同呼喚。從2016年以來，菲律賓的杜特蒂、美國的川普、法國的馬克洪都在順應民間求變的大勢中殺出重圍，成功當選，成為改變各自地區走向的英雄。與他們相比，韓國瑜的崛起更是奇蹟，他沒有杜特蒂和馬克洪的政治資源和資歷，沒有川普的財富，真正的是從一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，挑戰一個對國民黨有敵意的選區，所以他的崛起更具有傳奇性。

韓國瑜的口號「貨能出去，人能進來，高雄發大財」不局限於高雄，也適合台灣甚至全世界，這也和大陸的總體發展政策相符合。然而，要做到這個願景，就必須要有一個和平的環境，所以台灣領導人必須竭盡全力促進兩岸和平友好的環境，不可讓台灣變成一個國際強權反中的籌碼，否則台灣必先受災殃。

雖然韓國瑜選的只是一個直轄市長，成敗尚未定論，然而他所展示的能量、所激發的民眾熱情和覺醒必將對高雄的未來、國民黨的將來，甚至兩岸關係有不可估計的影響。

長期以來，精英階級常蔑視普通百姓的智慧，往往將簡單的道理複雜化，讓一般百姓不知所云。韓國瑜說出高雄選民的心聲，也讓人感受到普通百姓的智慧。晚清以來的中國歷史一再展示「喝洋水」的政治力量最終被代表草根的力量所取代，台灣亦然，馬英九用不到8年的時間將國民黨從巔峰下墜到沒落，蔡英文則可能在4年內斷送民進黨的政權。韓流現象說明了政黨若只顧私利，老百姓不會永遠當傻瓜。

高雄民眾直白的、熱烈的表達他們的政治觀點，讓海外僑民深感震撼，這種帶有濃厚鄉土氣息的民主模式就是台灣價值，也是台灣存在的最大保障。

（作者為中美論壇社評論員）

(中國時報)