太平島演訓 火上加油

2018年11月02日 04:10 中國時報 湯紹成

最近中美雙方鬧得不可開交，這是自9月30日兩國軍艦幾乎擦撞之後，美方態度轉趨強硬所致，不但要在南海與台海軍演，同時安全顧問波頓還下達開火令，一時間雙方關係劍拔弩張。

這主要是因為美方見大陸實力日增，尤其「中國製造2025」政策咄咄逼人，即將會在一些高科技領域超越美國，導致美方高度焦慮，為保持其唯一超強的地位，故對於大陸極盡打壓之能事。美國在1930年代對付英國，以及在1980年代對付日本，都因地位受到挑戰，與當前的情況如出一轍。

如今除了中美經貿摩擦之外，還有南海巡航與印太戰略等不一而足。尤其美國期中選舉將在11月6日舉行，川普在國內的聲勢欠佳，因而藉打擊中國來催生票源；同時更對中方提出一些難以接受的條件，比如去除國家補貼政策等，以致於雙方僵持不下。其實這已是中美雙方的全方位競爭，現正向軍事方面蔓延。

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長酈英傑也強調，美國從未改變對台政策，企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，對此美國有義務支持台灣，並促進兩岸與區域穩定。同時，美國防部也表示，將支持台灣的防禦能力，並敦促台灣增加軍備。在此中美關係緊張的時刻，美方做如此的表態，確實有把台灣拖下水與當炮灰的意味。

尤有進者，我方海巡署預告將於11月21日至23日在南沙太平島環島海域進行軍事操演，由於11月24日就是九合一選舉投票日，難道這真的是民進黨的選舉奧步？有意藉此軍事行動，一方面加強與美方演習的配合，另一方面刺激大陸。若到時擦槍走火，不論是兩岸或是中美之間，民進黨都可以藉此緊張情勢來脅迫台灣人民，要團結一致支持政府，這當然可以達到一定的效果。

回想1996年大陸試射飛彈所引起的兩岸緊張，結果使李登輝的選票過半，就是最佳的實例。如今台灣人民雖已經歷了多次民進黨的選舉奧步，應該已打了預防針，但是仍不能掉以輕心，到底還有民眾對此不甚理解，突如其來的恫嚇確實可能影響選情。

依照當前的態勢觀察，若美軍11月真的在台海軍演，這種侵門踏戶的行動，大陸必定不會坐視不管，因而中美雙方的軍事摩擦難免，但升高戰事的意願不明顯，就算擦槍走火，也當限定在一定範圍內。

同時中美之間還有一些海空避撞機制，尤其雙方的接觸與協商未斷，而11月底習近平與川普還要在G20峰會上見面，因而可知，雙方關係雖已陷入一觸即發的困境，但仍不致釀成大災。

面對這種情勢，台灣的立場極為敏感，稍有不慎，即會受到傷害。尤其太平島的演訓戲碼確實沒有必要，因這將可能是引起衝突的導火線，甚或火上加油，引火焚身，乃高度危險的動作。民進黨政府應該運用智慧，明哲保身，化險為夷，才是正辦。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)