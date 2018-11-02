莫讓武統台獨師出有名

2018年11月02日 04:10 中國時報 曾復生

大陸國家主席習近平日前視察南部戰區，要求官兵「集中精力推進備戰打仗工作」，頗有同時警告美國在南海與台海掀波，以及喜樂島聯盟鼓吹台獨公投的意味。近來大陸「武統論」聲浪又起，全國人大常委會委員長栗戰書與國防部長魏鳳和接連在北京香山論壇凸顯「武統台獨」的態度。美國防部最新評估亦認為中共有可能奇襲台灣。我國國防部則指出，共軍計畫於2020年前完備對台全面性用武作戰準備，一旦台灣明確宣布獨立或外國兵力進駐台灣等狀況出現，都可能是中共武力犯台時機。

近來美國槓中鷹派積極打「台灣牌」，鼓勵民進黨政府「擁美抗中」，並強調台灣要對美國有信心，已讓喜樂島聯盟推動台獨公投運動士氣大振。《紐約時報》日前以專題特別報導台灣人民運用民主公投對抗中共專制威懾壓力的勇氣。自年初以來，北京當局雖推出「惠台31條」政策措施，但卻又接連對台採取單邊強勢手段，增加外交孤立與軍事壓力，明顯讓台灣人民對大陸的心理距離越走越遠，並導致僵持的兩岸關係雪上加霜，其中邏輯實在令人費解。

面對台灣年輕世代主體意識增強的新形勢，北京當局如果無法將「兩岸一家親」有效融合台灣意識，恐怕會同時刺激台獨勢力成長，並讓大陸「武統台灣」的壓力節節攀高。儘管習近平仍認為時間站在大陸這一邊，只要統一台灣條件夠厚實，兩岸融合自然水到渠成，不過，喜樂島聯盟推動台獨公投的聲勢在美國槓中鷹派鼓勵下正持續上漲，恐讓中共主流意見認為和平統一台灣已無望，或者當習近平權位鬆動頂不住武統台灣壓力時，北京方面將可能會加重對台「外交孤立、政治分化、經濟窮台、軍事封鎖」的力道，為共軍執行武統台灣任務鋪路。

中美兩國因關稅貿易戰、科技戰、網路間諜戰，及南海議題等，正處在強碰階段，民進黨政府在此關鍵時刻，若頂不住美國「槓中鷹派」誘惑，一廂情願「擁美抗中」，勢必會讓台灣成為中美衝突的競技場，並讓中共「武統台獨」師出有名。

蔡總統站在國家領導人的高度，應該同時向北京與華府呼籲，中美兩國必須盡早回歸健康競合的軌道，台灣既不是中美博弈的棋子，也不願成為兩國談判交易的籌碼，更不想看到中美在台海與南海爆發軍事衝突。畢竟中美軍事衝突若在台海引爆，首當其衝的是台灣人民。

台灣想要趨吉避凶不讓共軍對台「師出有名」，朝野政黨就應該堅守《中華民國憲法》的立場，先把台灣保住；同時，運用智慧化解公投台獨的壓力，並發揮「友美和中」的平衡策略，避免讓台灣被川普政府牽著鼻子走。

此外，蔡總統應以中華民族蒼生為念，提出「兩岸同屬民主中國」的願景，並務實開拓兩岸領導人的溝通管道，以利共同維護台海和平。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)