社論－南韓北柯 民心思變去藍綠

2018年11月02日 04:10 中國時報 主筆室

韓國瑜投入高雄市長選戰後，在民進黨輕視、國民黨無為的惡劣環境中異軍突起，聲勢扶搖直上，快速翻轉了不利的情勢，不僅支持度超越陳其邁，外溢效應讓他成為國民黨這場選戰的最強助選員，「南韓北柯」更為暮氣沉沉的政治生態注入清流與生機。韓國瑜務實的政見與親民的形象改變了傳統藍綠的分野，也可能改變2020大選的政治風向。

譽之所至，謗必隨之。韓國瑜為突出替高雄市創造就業機會的重要，日前在「姊妹挺韓國瑜」成立大會，對女粉絲們戲稱：「若來投資給高雄1萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺！」，「但只能陪大家喝茶聊天，不要誤會！」。「韓式幽默」卻被民進黨立委邱議瑩轉換成「招商陪睡」說，在LINE群組中尖銳指控韓國瑜歧視女性，追問：「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」

持平而論，韓國瑜或許犯了開婦女玩笑的錯誤，但「豬哥亮式」的幽默在拉近和支持者情感的場合上，確實「俗擱有力」，卻給了邱議瑩掐頭去尾指責的機會。一波未平一波又起，韓國瑜在接受媒體訪問時稱，如果當選，「所有政治的抗議、意識形態的請願全部不准」，立即被綠營緊追猛打，批評他「箝制言論自由」、「限制人民集會遊行權」、「停留在戒嚴時代」，卻忽略他前後文「經濟100分、政治0分」及民眾厭惡藍綠意識形態鬥爭等語句的前後邏輯。民進黨負面選戰操作手法能否奏效，放在今年大格局下觀察，其實大有疑問。

韓國瑜的成功，在他打的是正面選戰，參選高雄市長一路走來，以一句簡單的「高雄又老又窮」，撼動高雄人的心，彷彿沉睡20年突然被喚醒。韓唱著《舊皮箱的流浪兒》，訴諸同為北漂族的心酸，展現了他過人的敏銳觀察力和同理心。韓的第一支競選宣傳片中沒有悲情和意識形態，而是努力宣傳高雄充滿陽光、燦爛、希望與繁榮，呼籲多來高雄觀光，點閱率竟創下新高。韓趴趴走、扒魯肉飯、睡競選總部，令人想起當年蔣經國先生的平民作風。韓推動「愛情產業鏈」的構想讓林濁水感慨，荒唐的主張卻打得民進黨搖搖欲墜。

2014及2016年兩場選舉，民進黨獲得青年族群、農民和社運團體的力挺，加上泛藍大規模放棄投票，因而取得完全執政地位。兩年後青年族群卻發現，民進黨並未解決家鄉的老與窮和自己的低薪問題，他們必須繼續忍受北漂的煎熬，甚至在民進黨「反中」意識形態綁架下，失去分享大陸崛起紅利的機會。當民進黨政府傳出寧可在WTO放棄「開發中國家」的優惠，期望擠進CPTPP時，農漁民驚覺就要被出賣了。

韓國瑜不談意識形態，只提出和大陸「南南合作」經濟接軌，讓南台灣、大陸南方與東南亞結合成為一個超級農產市場，打開農漁業產品外銷路線的政策，提供賺錢機會的主張，很快就打破綠營長期把持南部農民的局面，甚至向全台農漁民階層擴散。

不論韓國瑜最終勝選與否，韓流已成氣候。韓國瑜非典型國民黨的特質及他創造的外溢效應，都顯示韓流是民心思變的結果，而不是國民黨復辟的指標，選後國民黨將面臨支持者要求「砍掉重練」的壓力。此次選舉不論是國民黨新北市侯友宜、宜蘭林姿妙、花蓮徐榛蔚；或民進黨桃園市鄭文燦、新竹市林智堅、基隆市林右昌等，都是走跨越藍綠、去意識形態的策略。最新民調亦顯示國民黨好感度雖已超越民進黨，但兩黨相加還不到50%，未來政局將是第三勢力天下。

韓國瑜的網路聲量已超過柯P，將對柯P形成壓力，兩人都是網路新媒體創造出來的非典型政治人物，具相似的特質，如直白率真、言簡意賅、幽默風趣，因而受到追捧；兩人也有相似的缺點，如輕佻、不修飾、無厘頭。

政治家的聲望與地位不能只靠言語風格建立，還必須經得起檢驗。柯文哲先前提出「兩岸一家親」的說法，面對壓力後又向泛綠支持者道歉，近日又因挺「婦聯會」、反「轉型正義」的談話受到綠營壓力後道歉，立場一再反覆，政治誠信再受質疑。韓流成形後，柯P「練肖話」的免責空間將大大壓縮，但韓國瑜仍未受到真正的檢驗，他須以高處不勝寒的心態戒慎恐懼，建立政治誠信。

韓國瑜搭上民心思變的順風車，趁勢而起，無論高雄市長一役勝負如何，都將成為與柯P同等級的大咖，挑戰蔡英文、吳敦義。他是一閃而過的天邊流星，還是東方緩緩升起的太陽，答案在他自己。

(中國時報)