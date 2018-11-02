韓國瑜沒錯

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中國時報
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韓國瑜所掀起的韓流已經在全台擴散，國民黨台中、台北的選情也因他的外溢效應水漲船高，民進黨情急之下，集全黨之力圍攻韓國瑜，希望能突破這股選戰寒流，這幾天只要韓國瑜言詞稍有不慎，陳其邁的隊友、網軍都萬箭齊發。

邱議瑩的「陪睡說」沒有動搖韓國瑜的支持度，反而惹來60多萬網友的回罵。緊接著，韓國瑜接受媒體訪問時說，他當選後，「意識形態的請願、抗議，通通不准」，陳其邁立刻批他回到戒嚴時期。

如果聽完韓國瑜全段的說法，相信多數高雄市民都會認同。他說，「當選後希望高雄經濟100分，政治0分。環保可以抗議、教育可以抗議、治安可以抗議，但是政治的抗議、意識形態的請願，通通不准。」理由是，高雄這2、30年被意識形態纏得喘不過氣來。

高雄變得又老又窮，韓國瑜之所以掀起旋風就是因為說出了高雄人心中的痛。民主化之後的政治陳抗多半是統獨爭議，今天台灣社會演變成藍綠互鬥，就是意識形態對立所造成。從歷次有關意識形態的集會遊行來看，除了撕裂社會之外，對社會有什麼正面功能？

這次選舉高民調的候選人，都是以跨越藍綠、擺脫意識形態為訴求，可以看出台灣人民對政治惡鬥已極端厭惡，如果社會少了政治對立、意識形態的鬥爭，朝野全力拚經濟，相信台灣的前景會更好。

集會結社是憲法賦予人民的權利，誰都知道，也有《集會遊行法》的規範，行政部門可以根據集會遊行的意旨、路線對社會影響等層面裁量。一個有膽識的首長就應該擺脫政治和民粹的糾纏，韓國瑜的說法哪裡錯了？

(中國時報)

社論－南韓北柯 民心思變去藍綠 春天已從高雄出發

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