2018年11月02日 04:10 中國時報 王銘義

非典型的高雄市長候選人韓國瑜掀起的選戰新風潮，瞬間引爆的高人氣，與全台持續擴散的外溢效應，已被兩岸的政治評論者、傳播專家視為今年九合一選舉最具「現象級」的焦點話題，這股最新民意反映的新趨勢，即將成為主導台灣政局的新興力量。

地方選舉的動員規模雖與總統大選存在差異，但北高相繼出現「柯P現象」與「韓國瑜現象」，顯示傳統選戰的藍綠對決、統獨論戰，並不全然適用於網路世代相對活躍的都會型選區。韓國瑜激發出來的選戰新能量，更是各方好奇與探索的新現象。

近日，民進黨為掣肘深綠獨派主導的「全民公投反併吞」活動，並應對韓國瑜現象匆匆推出的「反併吞，護台灣」遊行，意圖再以「反中牌」的傳統戰法藉以整合獨派票源，但並未能有效阻擋韓國瑜聲勢持續增長，反而激出一股更強勁的「韓流」。

民進黨對大型選舉造勢向來擅長運用絕祕殺技，更熟悉如何將敏感的「北京因素」與「華府因素」操作成為有利於凝聚獨派選票的關鍵利器。面對韓流衝擊所暴露的綠色執政危機，民進黨勢必重施故技，但能否有效壓制這股韓流風暴，這是民進黨即將面臨的嚴苛檢驗。

大陸國台辦海研中心剛組建的新媒體「海研智庫」的文章曾解析，在此次選舉過程，台北的柯文哲、高雄的韓國瑜構成「無黨化或政黨無色化」的新特色。尤其，像韓國瑜既沒有黨產奧援，又沒有行政優勢，靠的是個人魅力與人心思變，政黨標籤已成為候選人的負累。

韓國瑜現象應是台灣政局演進過程的特例，最新民調所展現超高人氣的領先趨勢，11月24日能否完全轉化為具體的選票，終結民進黨長期壟斷高雄政商利益分配的局面，甚或帶動扭轉目前台灣綠大於藍的政治版圖與格局，投票前夕的相關選情動向，仍將是關鍵的決定因素。

首先，韓流的急遽形成與凝聚，如同柯P現象的橫空出世，都是新世代選民對政黨認同的顛覆，韓以其超高人氣，對藍營候選人的助攻效用，將對藍綠版圖、地方派系、政商家族的既有勢力形成挑戰，韓國瑜如能順利主政高雄，更將對台灣的政治生態產生後續深遠的影響。

其次，高雄選情民調所顯現的互聯網世代的投票傾向，對民進黨的政黨認同度或陳其邁的支持度雙雙呈現遞減效應，民進黨對太陽花世代首投族的吸引力，並不符合獨派所預期的發展，至於網路世界的聲量是否得以轉化為扎實的選票，韓國瑜現象將是重要檢測指標。

再者，各類民調機構的專業性與中立性在歷次選舉過程反覆受到議論，儘管政黨所屬民調機構，或媒體單位、商業型的民調公司各有不同程度的機構效應，但近來對韓國瑜現象所進行的各項民調數據，對韓國瑜所掀起的傳奇性聲勢，幾乎都反映出相同的發展趨勢。

韓國瑜現象，不論是政治發展的新指標，或終結藍綠惡鬥的新起點，或網路時代的輿情呈現，對政黨政治、傳統派系，以至選舉文化，都將產生深遠的影響。已故詩人余光中曾為木棉花文藝季譜寫《讓春天從高雄出發》的新詩。高雄的政治春天，可能就是從韓國瑜現象出發。

(中國時報)