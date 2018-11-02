唐鳳給蔡政府上了一課

2018年11月02日 04:10 中國時報 趙哲聖

執政當局認為假新聞給社會帶來困擾與衝擊，打算修改《國家安全法》納入管理，並要求刑事局成立查緝假消息專責小組。但行政院政務委員唐鳳卻表示，行政院自己不要造謠，若有片面訊息就快速澄清，而處理假訊息的重點是「言論自由的紅線不能踩」。唐鳳給蔡政府無限上綱假新聞的作法上了一堂「通識課」。

假消息來源的面向複雜，但當前假消息會成為箭靶，主要就是針對帶有政治意涵的，因為網路加上社群自媒體的興盛，變成複雜的情境，唐鳳的論點就是既有的《民法》、《刑法》，與待立法的「數位通訊傳播法」，都能「橋接」網路跟現實行為，就不要再修專法管控。

網友、社群、粉絲團分秒創造各種言論、圖說，甚至「再定義」的多媒體資訊大量流傳，在資訊過多的時代，網民分辨真假資訊的界線越來越模糊。造謠中傷、無的放矢都是網路匿名的缺失，但更多的意見發表，如政治評論和候選人政見，透過「網友說」在PTT、臉書，與Line中轉傳擴散，讓更多人可表達看法，對促進公共議題的討論是有益的。

如果政府對假消息的準則帶有意識形態，並且指示相關部門進行調查，包括調查局到基層的員警，就踩到了言論自由的紅線。

唐鳳指出，新聞工作者只要揣測時手中有一定的證據，屬於合理的懷疑，政府不應該說揣測就是「假新聞」。對於阻絕境外假訊息，她也說，真正要解決的問題並不是讓攻擊者的網路不能連到台灣，這不實際。政府可以做的是培養「心靈抗體」。台灣藍綠政黨相鬥，兩岸互信低，彼此對抗的訊息很多，閱聽者的確應「自我成長」，養成思辨的能力，但就是不適合由政府擴大權力幫民眾決定什麼是假消息。

假消息這個問題的本質要回歸到，我們社會有對「資訊公民」的素養做出努力嗎？現在的新聞樣貌遠比網路出現之前複雜，沒受過媒體教育的警察恐怕也難分辨言論自由和假消息的界限，更何況是年輕網民。擁有政治權力者不能改變資訊時代的趨勢，也不應做控制資訊社會的打手，就像唐鳳說的，政府該對媒體素養提供更多支持計畫，強化民眾判斷假訊息真偽的能力。對於唐鳳的諍言，希望政府聽得進去，避免再用不當手法縮減言論空間。

而網民也要養成求證訊息真偽的習慣，讓自己具備「心靈抗體」，這才是減少假消息泛濫的良藥。（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)