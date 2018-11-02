改造台鐵 導入安全管理系統

2018年11月02日 04:10 中國時報 鄭永祥

台鐵普悠瑪號列車脫軌事故造成重大傷亡，筆者建議台鐵新局長能以宏觀的格局，尋求系統性解決台鐵的營運安全問題，考量導入航空領域常見的安全管理系統（SMS），以提升台鐵的行車安全水準。

安全管理系統是一個系統性且具回饋性的方法，可透過危害識別、風險評估以及風險消除等作業以持續改善系統的安全狀態，透過積極的作為防患於未然。但安全的提升是必須付出代價的，特別是在行車人員的增補、列車機電通訊及號誌系統的升級、路線及軌道的持續投資、更新與定期養護。

從這次的事故可看出鐵路行車人員的重要性，包含駕駛人員、行控人員及維修人員等彼此之間能各司其職，並遵守既定的標準作業程序，才能降低風險至一定程度。台鐵也應適時地建立基層人員的通報機制，並確認為何之前出軌事件卻沒有被有效地進行風險控管及風險消除。

此外，台鐵也應導入新的安全文化，使員工願意參與及提供建議，落實改善方案。特別是工會始終在台鐵的組織文化中扮演重要的角色，要讓工會了解形塑台鐵正向的安全文化之重要，進而協助台鐵人員將安全文化融入自我價值及工作細節中。

政府相關單位也應全力協助台鐵，不要讓台鐵獨自面對事故，應給予實際資源的協助，如基層人力的增補、列車及號誌系統的提升、路線線形及軌道系統的升級等，台鐵缺的不只是監督，而是政府資源協助的行動計畫。

目前台鐵內部並沒有推動安全管理系統的專責單位，僅有勞安室職司勞動安全而非系統安全。但台灣高鐵公司就有營運安全室及安全委員會，高雄捷運公司也有行車保安委員會組織，推動行車安全管理，並有總經理定期檢視所發生的虛驚事件，提早處理潛在的風險。

建議台鐵可透過外部安全顧問團隊的進駐，協助建立安全管理系統的團隊及專責單位。此外，也需建立不同組織層級認同的安全文化，使底層的意見能傳達至高層，有效討論後整合其安全想法及意見，進而落實在系統設備的採購及更新、人員排班與調度、系統維修制度與營運規章之檢討與執行。

行車人員養成不易，也需要時間，政府應協助台鐵提出短期的營運方案；長期而言，政府也應積極協助台鐵基層人員的增補、訓練，並規畫及提供合理的工作條件、待遇，不僅要新增人力，也要讓這些同仁願意在台鐵留下來，為台鐵的未來努力。（作者為國立成功大學交通管理科學系教授）

(中國時報)