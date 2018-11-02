2018年11月02日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

金庸大俠過世，舉世武俠迷一同嘆息。如果沒有金庸、沒有武俠，我的童年應該過得乏味。

自小，爸爸喜歡帶哥哥與我到景美橋興戲院看武俠片，約莫小學四年級開始，每逢暑假第一天，我便騎腳踏車到不遠的租書店搬回一套套小說，躺在床上刷刷地翻頁，看完再租，年年在刀光與劍影裡神遊，六脈神劍加輕功中成長。直到現在，翻開金庸小說仍會有種放暑假的愜意。

那時金庸小說在台灣不是禁書，應與他在香港寫社論、寫到左派寄來炸彈有關，金庸與台灣高層的恩怨，在「敵人的仇人就是我的朋友」規則下，一筆勾銷。當時我只知武俠、不知政治，以為「遭仇人追殺」只存在武俠世界裡；讀《鹿鼎記》哈哈大笑的時候，不知這已是他封筆之作。

日日練功，我愛講書裡的故事給同學聽，尤其上體育課，總是拿著球具找離體育老師最遠的角落，講鹿鼎記、講射鵰、講笑傲江湖，後來同學自己找書看，才知很多情節是我亂編的。而體育老師的兒子張震，後來真因演電影而練武，成為八極拳高手。

很快，港劇出現，「楚留香」雖帥，但我最喜歡的是《天龍八部》裡梁家仁飾演的喬峰，他對阿朱的真情可說是世間第一！我們馬上學會唱廣東歌，「世間始終你好」「千山萬水縱橫」「兩忘煙水裡」一首接一首，「問世間，情是何物」更紅到在，只要王世堅出現，大家就會提到這句元好問16歲即寫成的詞，元好問固然厲害，但金庸更是推手！

文壇類型眾多，後來也看推理、也看奇幻、也看魔幻寫實，但人物最呼之欲出的、最惺惺相惜的，還是金庸筆下的郭靖與黃蓉，還是可憐慕容復、恥笑段譽，最香豔的還是虛竹在地窖裡的胡天胡地，甚至連絕情谷底小龍女在蜜蜂翅膀上刺下的文字，至今倒背如流。金庸讓我知道想像的樂趣，更確認這輩子有書，就不會寂寞。

所以當宅神把「飛雪連天射白鹿、笑書神俠倚碧鴛」這句金庸迷都朗朗上口的書名對聯放在臉書，三立記者卻認為這是宅神原創的藏頭詩時，時代的巨輪當場無情輾過我們這些金庸迷。

其實不怪記者不懂，在一個上網什麼都有的時代，該怎麼講述當年急著翻報紙看最新小說連載的急迫與期待？如果有一天，他們不知道「仙福永享、壽與天齊」其實是諷刺，說你真「岳不群」是在罵人，甚至沒看過周星馳演的韋小寶，會不會成為人類的巨大損失？ （作者為作家）

(中國時報)