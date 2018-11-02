一碗將軍麵 暖胃暖人心

微電影《麵擔秄》〈將軍篇〉描述老將軍與女孩因為一碗麵結緣的故事。（麵達人提供）

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中國時報
／台北報導
麵達人食品1日發表〈將軍篇〉微電影，並宣告「台灣麵史館微電影徵件」活動開始徵件。微電影中的女主角馬妞（右）與麵達人食品經理張巍競（中）及麵達人師傅等人出席。（鄧博仁攝）

一碗熱麵，填飽的不只肚子，也溫暖人心。麵食在台灣發展多元，每個人都有自己愛吃的口味。微電影《麵擔秄》〈將軍篇〉，透過將軍麵的故事，重現每個人對心中那一碗麵的回憶。劇中的老將軍1949年孤身來台，開麵攤維持生計，一碗家鄉味的麵，成為自己與故鄉的連結。

老將軍賣麵 連結故鄉

為了喚起民眾對於台灣麵食文化的珍貴記憶，麵達人食品推出微電影活動。導演丁名杰表示，故事帶觀眾重回舊時代的老麵攤，「故事最後也留下伏筆，期待續集出現，也期待民眾發揮新的創意和想法，拍攝自己的麵攤故事。」

麵達人食品總經理張鈞緯表示希望能傳承台灣人打拚、務實、嚴謹製作的達人精神，讓舊有的麵食文化能以健康清新的新氣象面對大眾，也希望喚起民眾的吃麵回憶，還原台灣麵食經典口味，張鈞緯表示，「台灣的麵食文化非常國際化，除了要把台灣的麵食推向國際，也希望未來能成立一個『麵史博物館』，讓外國觀光客也認識台灣的麵。」

照顧可憐女 令人動容

〈將軍篇〉描述1969年一對常到「將軍麵」麵攤合點一碗麵吃的窮苦母女，母親因為生活艱困，將年幼的女兒託給將軍撫養，老將軍對小女孩照顧有加，視如己出。多年後發達的母親再度回到麵攤，希望將女兒帶去美國照顧，女兒卻不願離開，讓老將軍氣得大罵。但讓女孩心中難以割捨的，是老將軍天天照顧她、為她煮麵的那份心意。

上傳麵故事 大家共享

麵達人也推出微電影徵件活動，希望民眾將自己的「麵食故事」上傳youtube，例如將在地麵擔秄老闆的生命故事，以及成長記憶中與麵擔秄一起成長的故事，拍成片長3到6分鐘影片。

也可以將麵達人新推出的3種古早口味「將軍炸醬麵」、「老街古早乾麵」、「老虎麻辣拌麵」作成創意料理，將作法拍成1到6分鐘的微電影。詳細徵件辦法，請上麵達人官網查詢。

(中國時報)

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