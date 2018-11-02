莫言書法展 被譏醜書也要寫

2018年11月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

諾貝爾文學獎得主、作家莫言的首次書法個展《筆墨生活─莫言墨跡展》甫落幕，引來「醜書」的正反兩極評價，他則是自嘲不算是寫書法；台灣書法藝術家董陽孜也以視覺藝術、跨界來介紹正展出的《讀衣III》。作家張大春認為，並非不合乎「二王」的書法審美標準就是「醜書」，實則兩人透過書法線條展現的都是漢字審美。

兩岸國學名家龔鵬程近日返台便指出，大陸近年雖致力於文化復興，但書法經斷層而環境惡劣，「被視為是美術，教學上也歸為美術學院」，此外「寫字成為技術上的表演，脫離傳統審美範疇」，而使得「醜書」當道，如雜耍般用鼻孔寫字或以噴槍寫字者大有人在。

莫言的書法個展在此風頭上，也頗有抨擊者認為他寫的書法並不傑出，莫言則自謙表示自己是負面教材，「此生惟願作外行」。為其策展的張大春則表示，莫言的書法絕非沒有功底只靠嘩眾取寵的「江湖書法」或「醜書」，被評為「醜」則是凸顯了中國書法1000多年來自王羲之以降，十分封閉固定的美學。

「中國書法至今除了于右任於1932年提出標準草書外，沒有第二條路。」張大春意指在王羲之、王獻之的「二王路線」已然成為中國書法規範中的美的標準，但他以清朝書法家錢泳的論點指出：「書法最高的境界應是自然天真。」並舉出自從用毛筆書寫而發展出的大篆、小篆，「都和孩子習字經驗吻合，是圓筆字而不是後來的方筆字。」張大春認為人向天學而有自然天真氣韻，未必要向人學而執著於臨帖。

董陽孜策展《讀衣III》，自言跨界是希望用視覺藝術來玩創意，背後的用意是希望社會大眾拿起毛筆傳承美好的中國字，而莫言也在展序中言「希望在這個鍵盤時代裡，用我自己拙劣的實踐，喚起大家用毛筆書寫的熱情」張大春也指出，中國文字的字符不只擔負字義，也擔負美學，「這在全世界極少有」。

張大春表示，連史帝夫‧賈伯斯都因旁聽字體美學課而大受啟發，不論觀者能不能審出莫言與董陽孜書法的美感，但兩人的書法都沒有離開過漢字的美學，並將此美學融於食衣住行中。「莫言都寧可被罵也要寫了，一般人更可拿起毛筆體會書法線條。」

(中國時報)