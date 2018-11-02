記錄平宅人家 華志中嘆不公

2018年11月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

近年高房價高房租的壓力讓社會住宅議題引起關注，不過早在70年代時，政府就曾經蓋過提供低收入戶居住的平價住宅，如今在台北市就還有4處平宅社區，卻常常被認為是「貧民窟」或「治安不好」。紀錄片導演華志中花2年時間帶著攝影機走入平宅人家，「貧窮的人不是不努力，我愈拍攝，愈覺得他們其實跟你我沒有什麼差別，都是非常非常努力生活的人。」

華志中表示，「面對生活中層出不窮的問題，環境好的家庭會有親友支持和幫助，但貧窮的家庭往往求助無門，就卡住了，或是往下掉。每一個人在一生中都可能會碰到卡住的時候，但對於平宅的居民而言，卡住的狀態卻會因為經濟和階級環境而持續很久，這就是社會的不公平。」

華志中表示，在社工協助下，一共做了60幾戶平宅住戶的田野調查，拍攝期間記錄了20多戶家庭的生活，紀錄片《人家》最後剪輯出6戶的故事，有獨居老人、身心障礙者、戒毒者和單親家庭，「我和住戶漸成為朋友，看到他們生活的困難和希望，但事實上生活都不穩定，即使暫時轉好，往往也難以真正地解脫。」

平宅是接住這些辛苦人的最後一道安全網。例如因為被酒駕車撞傷而腦部開刀，難以做一般工作的吳柏藝，和太太與4個女兒擠在小小14坪的空間，因為年久失修下雨還會四處漏水，靠著夫妻倆經營小吃攤、做資源回收和清掃街道的微薄收入生活。華志中表示，「平宅的空間小，樓上上廁所，樓下小孩玩耍的聲音都聽得到，到了晚上十分吵雜，要長時間忍耐這樣的環境努力生活，其實非常辛苦。」

對於貧窮的生活，45歲的華志中很有感觸。他自小父母離異，由祖母帶大，因為家境因素，全家人只能一直搬家租房子住，光是小學就念過4間，「小時候我擅長畫畫跟書法，卻因為沒錢而無法學畫。比賽時，我只有一隻會掉毛的破毛筆和小小的硯台，家境好的同學卻有很多好毛筆可以用。我那時就明白這世上有另外一個世界的人，是我無論多麼努力都很難贏過的。」

(中國時報)