90年前童謠作者 文訊找出25人

2018年11月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

要如何才能找到一篇90年前報紙文章的作者？《文訊》編輯團隊有如柯南辦案，展開超級尋人任務，找到25位曾經在日本時期報紙《台灣日日新報》上發表過童謠作品的公學校學生。這些當年才10歲左右的小孩寫的逗趣童謠，不只反映當時的文化環境，對於他們的後代而言，更像是一枚來自過去的時空膠囊。

當年《台灣日日新報》曾為兒童發行附錄《台日子供新聞》周刊，在1925年到1930年間就有3860多首學生創作的童謠在報刊上發表，其中720多首更被選入1930年出版的《童謠傑作選集》。經過翻譯，近日收錄部分重新出版。

《文訊》總編輯封德屏表示，要出版這些童謠，就必須連絡作者的後代取得正式授權，沒想到卻是一場艱困的任務，「如果是知名作家、學者就還好找，但其中許多作者是當年就讀公學校的小學生，一生可能只寫過這一篇文章，僅有的線索只有學校和年級。」

封德屏表示，編輯團隊於是和台北市文化局協力，發公文從戶政事務所和學校查起，甚至親赴各地訪查，花了半年時間最後終於找到其中36首童謠的25位作者後代。不少作者後代對於長輩曾經寫過這麼童趣的作品都不敢置信，名單中也有名人如林懷民的父親林金生、已過世的肝病醫師宋瑞樓和詩人王登山等人。

當年就讀新竹州大湖公學校二年級（今苗栗縣大湖國小）的小作者陳氏信，創作的童謠〈竹子〉也收錄在近日出版的系列童謠讀本《童言放送局》中。她的兒子羅文賢表示，母親的靈感應該是來自日常生活。

羅文賢表示，母親陳氏信生長於苗栗大湖的水頭寮，「電力不普及的年代，我媽媽常在夜晚的月光下，在庭院裡玩耍，旁邊種的竹子就像是在保衛著家一樣，長得很高，卻擋住了月光。童謠中我媽媽像在跟竹子打商量：「你要長多高呢？如果長得太高，會擋住月光呢！」

(中國時報)