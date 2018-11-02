見《鵲華秋色圖》吳謹言回味乾隆皇

2018年11月02日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

秦嵐昨清晨飛抵桃園機場時，親切問候粉絲還比出手指愛心。（陳麒全攝）

《延禧攻略》裡的「富察皇后」秦嵐1日清晨抵台，近午時與「傅恆」許凱與「魏瓔珞」吳謹言一起參訪故宮「院藏陶瓷精華展」，並欣賞元代畫家趙孟頫的《鵲華秋色圖》。劇中乾隆把珍藏的《鵲華秋色圖》送給魏瓔珞，因此當吳謹言見到畫作及乾隆御筆親題的真跡時，忍不住驚呼：「哇，是乾隆的珍藏！」認為這是珍貴的緣分，也想起當時拍這場戲的場景。

吳謹言說，這場戲播出後，有網友研究乾隆收藏了哪些書畫，她覺得這是非常好的事，可向更多觀眾介紹傳統的文化。秦嵐則表示，《鵲華秋色圖》遠山近樹錯落有致，畫風蒼秀簡逸，見到真品之後，深刻感受到了中國深厚的傳統文化底蘊。

許凱也說，《延禧》播出後很多人對乾隆與中國古代的文化藝術產生興趣，「今天看到很多人來台北故宮，希望越來越多的人關注中國傳統文化和藝術。」

想吃可麗餅擔仔麵

再次與劇中感情最親密的弟弟傅恆和魏瓔珞合體，秦嵐說，見到他們的第一句話就是：「一些時間沒見了，想你們啦。」曾多次來台的秦嵐並非首次逛故宮，可惜這次只能在台灣短暫停留1天，若有時間的話，她想嘗嘗台灣的可麗餅與擔仔麵，「跟謹言和凱凱分享了台灣美食甜不辣，我只吃過那個，很好吃。」

3人昨從故宮參訪結束後，隨即參加八大電視總經理王克捷作東的接風宴，席開2桌的「延禧宮廷宴」菜名大多與《延禧》相連結，有乾隆最愛的荷花酥，還有魏瓔珞被高貴妃逼吃到吐的藕粉丸子；這餐要價不菲，每人8888元，另加1成服務費。

(中國時報)