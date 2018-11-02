平安夜挺五月天 吳宗憲越洋趕場

2018年11月02日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天「人生無限公司」巡演將在台中一連舉辦10場，並於明年1月6日正式為整趟巡演畫下句點。五月天開唱向來不定時會請到重量級大咖助陣，據悉綜藝天王吳宗憲將在12月24日平安夜當天，到「人生無限公司」打卡上班，吳宗憲昨人在韓國錄製《綜藝玩很大》，受訪時證實此事，也將是雙方首次公開同台。

吳宗憲當天才剛結束國外錄影及大陸演出工作，就要趕赴台中當嘉賓，行程相當緊繃，「沒辦法呀，我從熊本上郵輪到上海表演，然後再從上海飛回桃園趕到台中。」但他為了五月天，一口氣出動陸海空3種交通方式趕場相挺，至於演出內容，他表示目前還在構思，他和五月天工作都相當忙碌，如何碰頭彩排？他表示：「可能就要配合他們的時間了。」

明年5月辦巡演

吳宗憲曾在五月天〈兄弟〉MV跨刀本色演出，飾演主持人及導演，去年五月天在桃園跨年演唱會尾聲首播〈兄弟〉MV，讓歌迷又驚又喜，今年平安夜當天演唱會，向來愛講垃圾話的五月天，遇上妙語如珠的吳宗憲，碰出的火花也令人相當期待。

而吳宗憲今年5月成功征服台北小巨蛋，2場票房秒殺，反應熱烈，身為南部人的他，一直希望能夠回到南部開唱，昨他也透露，明年5月他將首次站上高雄巨蛋舉辦巡演，並一路唱到東南亞、美國等地，最後再唱回台北畫下句點。

(中國時報)