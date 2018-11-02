大霈「水下女神」 用命拚出來的

2018年11月02日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

大霈個性樂觀，初接主持棒時被罵慘依舊咬牙撐過來。（粘耿豪）

行腳節目《水下三十米》邁入第3季，主持人李霈瑜（大霈）因節目被譽為「水下女神」，但不為人知的是，其實拍攝過程相當辛苦，有時甚至毫無預警地面臨「生死交關」！

接下《水下三十米》前，大霈完全不會潛水，有的只是7年的模特兒經驗，她從頭學起，剛開始在水下就連呼吸都很困難，更別說要對著鏡頭說話。她的體質容易暈船嘔吐，其實完全不適合潛水，加上其他方面達不到製作人要求，「每一次下水過程都很痛苦，上岸後一定都會吐得唏哩嘩啦，當時被罵很慘，甚至都不想出來吃飯！」

出外景隱藏情緒

那時她每天都擔心自己會被換掉，好在天性樂觀，有時Janet「聽到風聲」也會傳簡訊安慰她，所以無論如何她都咬牙一撐，就算遇到生理期、肚子痛，還是棉條塞一塞趕緊下水，「想到全部團隊人員都在水下面，我從來沒說過要請生理假。」

「做外景節目最辛苦的地方，就是要把情緒藏起來。」今年拍攝第3季，8月造訪在綠島海蝕洞，因為主持節目要在水下說話，她配戴特製的全面鏡下水，沒想到1小時的主持讓她吸入太多二氧化碳，出現「氮醉」現象，她心跳越來越快，開始意識模糊，但一直告訴自己「既然下來了就要把畫面拍好，再撐5分鐘」，忍到拍完出水立馬昏倒，恢復意識後忍不住崩潰大哭，除了壓力釋放，更多的是責怪自己，「這個節目是很多潛水者的範例，我應該要照顧好自己，安全第一，做出良性示範。」

節目今年雖在金鐘獎鎩羽而歸，但她沒時間失落，希望盡最大努力，帶領觀眾透過鏡頭窺視海底美麗世界。節目於TLC旅遊生活頻道每周六晚間8點首播。

(中國時報)