香氛蠟燭 迷倒陳庭妮

2018年11月02日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI眼睛彩繪瓷器香氛蠟燭，1萬4600元。（GUCCI提供）

GUCCI Bosco和Orso圖騰十字繡抱枕，6萬8300元。（GUCCI提供）

小樂吳思賢身著保暖的品牌豹紋羽絨外套，透露自己私下也是個死忠GUCCI粉。（盧禕祺攝）

蔡依林選穿GUCCI秋冬系列翻毛外套搭配刷破牛仔褲現身，笑稱自己今天是「俏皮讀書人」。（盧禕祺攝）

林柏叡首次以藝人身分參加GUCCI活動，一襲緞面睡衣風洋基標誌套裝，輕鬆帥氣。（盧禕祺攝）

由創意總監Alessandro Michele操刀的GUCCI，向來是明星們趨之若鶩的購物聖地，昨（1日）晚品牌新光三越信義新天地A4專門店的開幕酒會上，就聚集了包含天后蔡依林與姊姊蔡旻紋、男星吳思賢、林柏叡及名媛李晶晶等人到場加持，女星陳庭妮也換上一襲印滿logo的裙裝現身。

GUCCI新店 眾星雲集

坦言很久沒嘗試學院風造型的她，笑說穿上有種青春的感覺，並稱很喜歡身上適合微涼天氣的絨布外套，但此次最令她驚豔的，要屬首度在台登場的Gucci Decor家飾系列。自詡為香氛控的她，特別留心由旗下佛羅倫斯瓷器品牌Richard Ginori打造的香氛蠟燭系列，並看上繡有設計師兩隻愛犬圖騰的抱枕，且大方表示會與自己的愛犬分享，就算不幸被愛犬咬壞，也是屬於兩人之間記憶。

而被品牌家飾系列迷倒的還有天后蔡依林，近來與GUCCI合作頻繁的她，於訪問時鬆口在為活動定裝時，就已搶先入手了數組杯子、抱枕和蠟燭，更透露自己最喜歡玫瑰香味的蠟燭系列，會在泡澡放鬆和想要耍浪漫的時間點上。

二元對撞 浪漫滿分

於翻修後亮相的品牌A4專門店，約212坪的兩層樓空間內，以創意總監Alessandro Michele之全新概念打造，大理石材質外牆搭配天鵝絨扶手椅等元素，帶出其擅長二元對撞的衝突風格。店內除展示備受矚目的家飾系列外，亦具備全系列男女服裝、鞋履、眼鏡、珠寶等系列，貫徹品牌獨樹一格的浪漫主義。

(中國時報)