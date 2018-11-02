Ella辣短裙 老公拋一旁

Ella難得以辣妹造型現身走秀，本季繽紛的色彩與刺繡工藝增添活潑氛圍。（陳俊吉攝）

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中國時報
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莫允雯白色洋裝簡約優雅，秀出腰臀美好曲線。（陳俊吉攝）
張立昂LV星座睡衣襯衫滿足科幻想像，喜歡慵懶造型的領口。（陳俊吉攝）
張軒睿成為LV鐵咖，也培養自己對精品時尚的敏銳度，太空衣風格富含童趣。（陳俊吉攝）
LV復古肩背鏈帶包，10萬7000元。（LV提供）
LV的INFINIVY耳環，設計延續之前單耳佩戴的風潮，前衛大膽中融入品牌經典V字元素，打造前衛高級的女性形象。（LV提供）
LV P.MALLE TRIBAL小硬箱，18萬1000元。（LV提供）
LV TRIANGLE手袋，9萬3500元。（LV提供）

Louis Vuitton（LV）2019早春系列女裝藝術總監Nicolas Ghesquie，再次演繹他最擅長的超時空對話，巧妙地將上世紀與時下元素融合再現，出席發表的Ella人生首個名牌包就是大姐送的LV，也曾入手過村上隆系列的手袋；這次穿圖騰短裙、黑長靴現身的她，笑說很少穿得這麼辣，不怕老公在意。

LV融合上世紀元素

張立昂上身的LV星座睡衣式襯衫，滿足自我的科幻迷戀，本季襯衫領口帶有睡衣般的慵懶風格，讓他參加跑趴非常自在，注重上半身搭配的他也常變換領口造型。莫允雯以白色簡約洋裝出席，自豪對自己腰臀曲線還頗有自信，一向衣櫃都是白、黑、藍為主的她，近年也青睞中性的鐵灰色風格，本季對鞋履款最為心動。

LV早春服裝輪廓上將肩線刻畫得非常鮮明，富含抽象印花、蕾絲刺繡、豐富色彩等，創造出個性而富層次感的現代時尚。彷彿神秘教派的服裝風格，散發80年代的雌雄同體的女人味，包括謝沛恩、張軒睿與許光漢等藝人都到場參加。

(中國時報)

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