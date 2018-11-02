內衣翻身 穿出時尚味

蔡依林時尚穿搭引領潮流，FENDI MANIA系列流蘇夾克價格店洽、標誌圖騰胸衣1萬9800元、白色logo標誌緊身褲4萬900元；胸衣在台已售罄，顯見熱銷至極。（FENDI提供）

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中國時報
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Bralette配帥氣的外套、靴款超有型。伊林娛樂吳靖舫（左）穿SOGO復興館Lofan Bralette系列，成套原價4360元獨家價2980元，限量20套；外搭獨家首賣的FRED PERRY迷彩羽絨運動外套原價1萬1980元、特價9580元，限量20件。邵俐妍（右）穿忠孝館Oscalito高領睫毛蕾絲時尚保暖衣系列，原價1萬2800元、周慶期間8折；外搭ONEXONETEASPOON騎士羊皮外套，原價2萬800元、特價1萬2800元，限量30件。（SOGO提供）
SOGO復興館Lofan Bralette系列，有白、膚、綠、黑色，成套原價4360元、 特價2980元，限量20套。（SOGO提供）
性感辣媽麗芙泰勒是黛安芬旗下ESSENCE品牌代言人。SOGO忠孝館ESSENCE迷醉典雅系列，華麗感十足，2件原價8360元、特價3980元，限量20件。（SOGO提供）
SOGO忠孝館Passionata GLORIA系列，背殺美人必備，成套原價4560元、特價4060元，限量50套。（SOGO提供）

內衣穿出時尚感，今年有不少名人把Bralette當成重要造型單品，也就是混搭無鋼圈／無胸墊的內衣或運動內衣穿出時尚感，順勢提升百貨內衣品牌相關商品人氣和買氣。其中，蔡依林以FENDI運動款內衣搭寬版流蘇夾克，內衣夯賣到缺貨；好萊塢性感辣媽則穿連身式鏤空蕾絲內衣，正面、背面都超殺。

名人帶動流行

根據遠東SOGO營業本部資深副總吳素吟觀察，過去3、4年快時尚當紅，舒適或不講求腰線的穿搭，帶動不強調機能或無鋼圈的內衣風潮，吳素吟認為當多數人忽略維持體態的時候，是重新喚起女性覺醒的商業契機，「內衣穿對了，胸型和體型都會被好好塑造。」能自信露肩、胸、腰線，要趁早從發育開始做起。

內衣跟著服飾流行走，都需要看場合裡外搭配，她舉例巴黎時尚生活的訓練是早、中、晚隨場合更換整體造型和配件，台灣走在流行脈動上，生活水平夠、也可以重視這些細節，「流行要從生活中帶出來」；加上近期內衣品牌皆推出各類Bralette，顯見不約而同嗅到名人帶動流行的趨勢。

限定卡刷6000送900

今年1至9月全台SOGO國產女裝或國際精品女裝平均成長6％，反觀快時尚近2、3年連年兩位數衰退，吳素吟觀察到快時尚去年退燒、今年明顯下滑、明年一樣不看好，「當快時尚過時，內衣品牌就會回升。」預估疲軟3、4年的內衣市場最快明年會隨女裝回暖再度攀升。

這次，SOGO台北店11月8日至19日周年慶，忠孝館和復興館內衣31年來首度推出樓面單筆消費滿3000元送300元，搭配國泰世華卡消費滿6000最高送900元，以史上最優惠刺激市場，讓消費者眼光再次集中內衣市場；其中1年可有4億元業績規模的忠孝館，今年周慶預計要較去年成長5％。

(中國時報)

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