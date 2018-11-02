耶誕倒數日曆 藏驚喜

2018年11月02日 01:14 中國時報 吳娮翎 報導

THE BODY SHOP魔法森林麋鹿原裝禮盒，5980元。（THE BODY SHOP提供）

NARS絕對搖滾倒數日曆，5000元。（NARS提供）

歐舒丹2018神奇倒數月曆，4080元。（歐舒丹提供）

契爾氏×Andrew Bannecker手繪聖誕倒數月曆，3480元。（契爾氏提供）

耶誕獻禮當數倒數日曆最讓人期待。往年幾乎是歐舒丹、Jo Malone London獨占市場話題，近年話題大興，吸引各家品牌加入。

NARS首度推出耶誕倒數日曆及4種迷你組合禮組，絕對搖滾迷你組合採用紅、黑2色鉚釘外盒包裝，搭配迷你頰彩、脣彩，可愛討喜，自用或是交換禮物都適合。歐舒丹今年與CASTELBAJAC Paris打造「2018神奇倒數月曆」，以奇幻魔術方塊為靈感，透過高大的杉樹、俏皮的植物、傳統栽種與溫暖之手的意象，展現出對普羅旺斯的熱愛。

契爾氏攜手插畫家Andrew Bannecker推出耶誕限量包裝，Andrew Bannecker將品牌經典ICON骨頭先生、經典產品與燈飾童趣變身，打造歡樂耶誕樂園，倒數日曆款款都是人氣商品。Jo Malone London祭出英國梨與小蒼蘭古龍水耶誕金色限定包裝，另有耶誕限定「白苔與雪花蓮系列」，以溫和、細膩的花香融合豐沛的草本氣息，點綴小豆蔻，搭配樹苔綻放出清新香氣，最後再以金黃琥珀營造出暖意。

(中國時報)