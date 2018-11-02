耶誕倒數日曆 藏驚喜

Jo Malone London耶誕倒數日曆，1萬6000元。（Jo Malone London提供）

友善列印
中國時報
報導
THE BODY SHOP魔法森林麋鹿原裝禮盒，5980元。（THE BODY SHOP提供）
NARS絕對搖滾倒數日曆，5000元。（NARS提供）
歐舒丹2018神奇倒數月曆，4080元。（歐舒丹提供）
契爾氏×Andrew Bannecker手繪聖誕倒數月曆，3480元。（契爾氏提供）

耶誕獻禮當數倒數日曆最讓人期待。往年幾乎是歐舒丹、Jo Malone London獨占市場話題，近年話題大興，吸引各家品牌加入。

NARS首度推出耶誕倒數日曆及4種迷你組合禮組，絕對搖滾迷你組合採用紅、黑2色鉚釘外盒包裝，搭配迷你頰彩、脣彩，可愛討喜，自用或是交換禮物都適合。歐舒丹今年與CASTELBAJAC Paris打造「2018神奇倒數月曆」，以奇幻魔術方塊為靈感，透過高大的杉樹、俏皮的植物、傳統栽種與溫暖之手的意象，展現出對普羅旺斯的熱愛。

契爾氏攜手插畫家Andrew Bannecker推出耶誕限量包裝，Andrew Bannecker將品牌經典ICON骨頭先生、經典產品與燈飾童趣變身，打造歡樂耶誕樂園，倒數日曆款款都是人氣商品。Jo Malone London祭出英國梨與小蒼蘭古龍水耶誕金色限定包裝，另有耶誕限定「白苔與雪花蓮系列」，以溫和、細膩的花香融合豐沛的草本氣息，點綴小豆蔻，搭配樹苔綻放出清新香氣，最後再以金黃琥珀營造出暖意。

(中國時報)

內衣翻身 穿出時尚味 Dyson Airwrap造型器 氣流做髮超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。