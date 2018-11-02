TOYOTA CAMRY 楊鎮直呼帥氣

2018年11月02日 04:11 中國時報 陳大任 報導

HYBRID旗艦版配備7吋全彩MID顯示器以及10吋HUD抬頭顯示器，可顯示ACC主動式車距維持系統及LDA車道偏離警示系統。（陳大任攝）

後座附加可收折式扶手附置杯孔，全景式天窗使車室因採光顯得更加明亮寬敞，若遇豔陽日照，HYBRID旗艦版在車門及後檔更配備遮陽簾。（陳大任攝）

HYBRID車型將電池移至後座下方，中央有空調出風口及2組2.1A USB充電座，後座椅6/4分離收折即可收納長型物品，620L行李廂空間為同級之冠。（陳大任攝）

伊林娛樂藝人楊鎮最新作品是在慈濟大愛首部真人真事電影《憨嘉》中演鄭人碩的死刑犯獄友「世昌」，近期正忙著上映前的宣傳，本報邀他抽空搶先體驗TOYOTA最新進口CAMRY。

內裝細緻 配備豐富

家中用車一直是以歐系車為主，爸爸開賓士、媽媽開福斯，楊鎮卻發現周邊朋友家裡都有1台CAMRY，而且不約而同都是頂級款，讓他很好奇，接觸久了也喜歡上日系車的內裝細緻度及配備豐富性。

搶在發表會前體驗最新款日本進口CAMRY，讓楊鎮大呼過癮，拍照前一直繞著CAMRY打轉，仔細打量車身裡裡外外的設計細節，受訪時笑說一直分心看車，無法專心拍照。

楊鎮表示，有些人買車很在意價格、有些人重視品牌，但他更在意內裝舒適性，他印象家中的車並不好坐，尤其媽媽是少數喜愛開車的女性，但很多歐系車其實有些陽春，一直到有機會坐到朋友家中的CAMRY才感受到車子的豪華舒適，他透露媽媽最近就有打算換購日系車款。

連續16年 銷售稱霸

TOYOTA CAMRY在全球超過100個國家銷售，至今已賣出1900萬台以上，台灣自1989年導入，也有超過32.3萬台累計銷量，更連續16年為國內中大型房車銷售之冠。新一代CAMRY採用最新TNGA造車工藝，車身放大、重心降低，兼具造型與操控優點，更增加最高30項主被動安全科技。

相較前代HYBRID車型，最大改變就是電池縮小並隱藏在後座下方，既不影響乘客的乘坐舒適性，更重要的是後座還可以傾倒，讓載運物品的機能性大加分，另從經濟性來看，原廠提具21.9km/l的平均油耗（市區更高達43.9km/l）數據，是相當適合都會使用的車款。

CAMRY共有汽油豪華版106.9萬元、HYBRID尊爵版117.9萬元及HYBRID旗艦版，其中HYBRID旗艦版不僅配備全景式天窗、18吋V型叉戟式鋁圈、10吋HUD抬頭顯示器及HYBRID延長保固，不含進口關稅的情況下，升級配備已較前代旗艦增加8萬元配備，和泰表示，向原廠爭取最終售價維持相同的139.9萬元。

(中國時報)