超商同慶雙11 買1送1抽iPhone新機

2018年11月02日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

萊爾富「雲端超商X蝦皮超取X門市優惠」 集結線上線下推限量優惠，並聯名新品雀巢美祿可可熱飲，上市限時3天買1送1。（萊爾富提供）

全家行動購於11月7日至12月4日推出最狂1戰全館免運，還可抽iPhone XS。（蘋果提供）

1111購物節陸續起跑，超商也配合同慶，限量商品買1送1，還推出不限金額抽iPhone XS、99元華碩行動電源等加碼好禮，預估帶動整體業績較去年成長4成。

全家旗下電商平台「全家行動購」，首周11月7日至13日推出商品預售專館，網羅咖啡、牛奶、茶飲、零食、泡麵等食品；11月7日至12月4日推出最狂1戰全館免運，還可抽最新iPhone XS；11月9日至11日為期3天，則祭出99元華碩行動電源、三星Note8手機5折限量搶。

7-11的ibon mart，即起至11月13日推出「狂歡雙11 X 11大品牌同慶」活動，集結星巴克、MUJI無印良品、黑貓探險隊、統一生機等品牌，活動期間推出限量每日一物，商品最低享1元加購價；11月11日當日再祭出111元、1111元、買1送1折扣專區等。

萊爾富雲端超商APP，於11月11日推出「美式咖啡買11送11，兌完加碼再贈1杯」，首度推出咖啡低於5折優惠，雲端超商APP最高優惠享28折。OK超商即起至11月11日，蝦皮拍賣超取送5元現金折價券。

(中國時報)