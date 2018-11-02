永續時尚 picupi挑品展開藍菸計畫

2018年11月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

木匠的家拿再生衣做耶誕圈（期間限定），1080元。（picupi挑品提供）

picupi挑品線上平台於台北松山文創園區，展開為期4個月的「Into the BLUE藍菸計畫」快閃店，集結27個品牌，提倡永續時尚及綠色生活。（picupi挑品提供）

快閃店現場引進經典復刻版「Atari Pong × 世代電玩數位茶几」，並找來可愛的麻吉貓擔任活動大使，令活動更貼近消費者生活。（picupi挑品提供）

以發展永續時尚及綠色生活為經營核心的picupi挑品線上平台，集結包含木匠的家、Studio Lim、Little Fox等27個台灣品牌，並與木平台合作，以生活家飾、金工配件與服裝等3大類型，透過商品發聲，宣傳落實「用即美」的理念，昨（1）日開出「Into the BLUE藍菸計畫」快閃店，以商品消費為媒介，訴諸期待可以看到藍天碧海的心願。

這間快閃店有眾多的話題品牌，CLAYWAY銀黏土製作所以回收產業的背景，使用自廢棄家電零件回收提煉而成的銀黏土，讓消費者可以在家享受用瓦斯爐製作DIY銀器的樂趣，從源頭貫徹永續概念；果＋設計師打造的衛生紙盒，則收集廢棄的眷村門窗木材，且保留材料原色，展現新舊共融的多重樣貌；該店即日起至明年2月25日止，於台北松山文創園區風格店家主題展區登場。

(中國時報)