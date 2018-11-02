2018年11月02日 04:10 中國時報 龔鵬程

徐秀榮新注《紅樓夢》成，郵來一大箱稿子，見之肅然。

《紅樓夢》乃我國第一妖書，讀者常要發狂，或癡迷不已或恨不得拉雜摧燒之。秀榮發此狠勁，校之注之，顯然就是癡魔瘋狂了的。

但東坡說得好：「始知真放本精微，不比狂花生客慧」。癡迷瘋狂得深了，反而能得靜者機，不會狂躁亂動。他先是花了幾十年時間收集、整理、編印《紅樓夢》的版本、注釋與著述。自己研究，也為學界提供資糧。既而以《儒林外史》、《老殘遊記》等小說試手，開注釋章回小說之新局。漸漸才展布其注紅大業，點染經營，「十日畫一水，五日畫一石，能事不受相促迫，王宰始肯留真跡。」

故其作，用力甚勤而收功甚緩，心境竟甚似在悼紅軒中批閱十載、增刪五次的曹雪芹。

我在北京，嘗闢西山承恩寺為書院，跟他說：「香山臥佛寺，有好事者建為曹雪芹故居。你何不找一天也來寺中注書？我請人刻石為記，曰『徐少知校注紅樓夢處』；搨為圖畫，廣徵師友詩文記錄，也可為紅學添一韻事。」他卻不應，仍回家鍵戶為之。

其家曰里仁館。往來無白丁，談笑有鴻儒，插架不止萬卷，刊本已遍十方，兼有析疑論難之樂。《紅樓》中骨牌、命數、建築、工藝、古琴等相關知識，非博與善知識交流詮證不能理解，故不能冷校殘書於寒軒蕭寺中也。

如是者經營數載，終於七校殺青，可喜可賀！

版多涉雜 萬端細梳理

古人著述，以注解為大事。馬融、鄭玄等大儒名家都要在此顯其身手。郭璞注《爾雅》，後人甚至還為它建了「爾雅臺」來紀念，屹立至今。可見注書乃是極重要，也極不容易的事，故值得尊敬。近世學風衰敝，誇視自撰、詡炫創新，而看輕了注釋，其實是非常不合理的。

但古人注釋，以經傳為主，詩文次之。小說戲曲，舊時不入士流品裁，因此也沒什麼人會去注。近世學風，受西方影響，矚目民間、高抬白話，所以才漸有校注小說戲曲之例。這卻是能拓展古來注釋事業的，值得推廣。

小說戲曲之所以需要校，是因這些材料古人夙不經意，傳抄刊印都不講究，坊肆射利，翻刻尤濫，因而版本猥雜，非仔細校對難以究明其源流是非、勘正其魚魯豕亥之故。

它之所以需要注，是因其敘世情、記世相，涉及當時語言、食衣住行、社會制度、風俗舊例等。瑣屑萬端，非注難明。而這一些日常生活瑣屑物事，又往往缺少文獻記載，屬於孔子所說「文獻無徵」的那種情況。所以比注解《十三經》、《廿五史》還要難。

擇善而從 重新定批語

這些年，雖然小說戲曲已成顯學，所謂「紅學」更是軍容壯盛，熱鬧勁和關注度遠勝於經學，可實際上注解終究不多，就是這個緣故。

其中，《紅樓夢》尤其難上加難。前文不是說它乃我國第一妖書嗎，何以稱為妖書？就因為它善於迷魅人，能令人昧惑。關於它的內容、主旨、來歷、文本、指涉、寓意，從沒有兩個人看法是一樣的。

紅學專家們就爭論得更厲害了。雖不至於都拳腳相向，但彼此啣恨不相下的情況卻極普遍，誰也不能說服誰。

正因爭論大、分歧多，所以在基本材料上都希望能更確定些。而偏偏《紅樓夢》抄本、批本、排印本數量多且關係混亂，本身就需要釐清。其內容，上及天文，下包地理，縱攝滿漢，外延番邦，更是名目複雜，常令人不明所以。因而好的、集大成的校注本，紅學界久已望之如大旱之盼雲霓。

過去當然已有許多前輩做過相關工作，皆可敬佩，然亦皆尚有可補正之處。所以徐秀榮才發願為此不易為之事。不易為，是因為校注不比論述，論述可以只講我的意見，校注卻需全面處理所有版本與文本。全面之外還要攻堅。前人注釋中不盡不實之處，當然都是特別難的，他必須正面應敵，無從閃躲。這還不難嗎？

幸而他做得極為扎實。一是諸本合校，然後提供一個最可靠且好用的版本。前八十回以庚辰本為底本，後四十回以程甲本為底本，但都不獨尊，諸本合校，擇善而從（剔除了靖應．藏本。我早年也有文章討論過靖藏本，定為偽作）。二是重定批語。批語中有重複的、明顯附益的，均已剔除。且標明墨色及批語位置。三是注釋和繹。注是解釋詞語、物類、事情；通釋前後、說明時世典制等；繹是對文中詩文賦誄判詞等韻語做出繹意串讀，不只是一般所謂的翻譯。這些都勞績可感，學力可觀。

前後不符 校正留彈性

先說校。徐秀榮校書為尊重當時書寫習慣，以盡量不變更底本書寫為原則，但保留彈性。

校不是平列地說某本如此、某本如彼，還須要許多判斷。例如第七回焦大對賈蓉說要紅刀子進白刀子出，己卯、夢稿本外各本都點改為「白刀子進紅刀子出來」。徐秀榮則依甲戌本脂批「是醉人口中文法」，而理解仍應是紅刀子進白刀子出。這就是理校，可顯文趣。七十九、八十回各本均分回，只有聖彼得堡本沒分，秀榮也選擇了這不分的辦法，另做說明。

通過校對，也可以看出原作中牴牾失察之處。如二十七回、二十八回紫綃，各本或作紫絹、紫鵑，戚序本狄葆賢批認為錯了，秀榮特予摘出以述其異。又，五十八回已說賈蓉續娶了許氏，九十二回又說她是胡老爺的女兒。七十六回，一些本子作「冷月葬詩魂」，一些作「冷月葬死魂」，一些作「冷月葬花魂」。他理解為葬詩魂，但不說死。這些都是涉及對全書之理解的。

此外，七十七回許多本子都有柳五兒，「幸而那丫頭短命死了」這句話，可是程高本八十七回柳五兒又活了。香菱已經夏金桂改名為秋菱了，此後卻仍香菱、秋菱互用。前八十回中紫鵑與鸚哥應為一人，一百回又二人同時出場；第三回已說鸚哥是賈母身邊的二等丫鬟，這回又說她是小丫頭。以上都是前後不符的。秀榮均予以指出而不妄改，以見稿子前後牴牾，可顯示續書與前八十回不符的狀況。

引經據典 非注不能明

注的部分。許多人常會說讀小說幹嘛還要注？我們小時候看的都沒注，也沒誰看不懂了。其實那是囫圇吞棗還自鳴得意，連發現問題的能力都沒有。《紅樓夢》有許多地方真個是「非注不能明」的。

例如秦可卿出殯時，前頭旗幡上大書「龍禁尉享強壽賈門秦氏恭人之靈位」。何謂強壽？當時送殯的八公子孫都來，八公是什麼？清宗室封爵共十等，則此八公何來？喪禮中傳燈照亡、開金橋、引幢幡，模模糊糊當然都知道是喪禮儀式，但老北京或旗人於此如何辦理，恐怕就不曉得了吧！

反之，作壽，如怡紅群芳開夜宴，芳官細細唱了一曲《賞花時》。這看來也沒什麼。但《紅樓》中所有涉及戲曲處都不苟且，如《西廂》大致用金聖歎本；聽曲文寶玉悟禪時，《劉二當衣》唱的是沈采《裴度香山還帶記》第十三出《劉二勒債》；《魯智深醉鬧五臺山》，唱的是丘園《虎囊彈》第四回《醉打山門》。後面這出，寶釵介紹道：「是一套北〈點絳唇〉」，乃是因為此崑曲全用北曲唱，以〈點絳唇〉為首，係仙呂套曲。小說刻意寫及此曲，為的是引出其中第七支曲子《寄生草》。其詞云：「謝慈悲剃度在蓮臺下，沒緣法，轉眼分離乍。赤條條，來去無牽掛。那裡討煙簑雨笠捲單行？一任俺芒鞋破缽隨緣化」，正是暗示寶玉後來景況的，其針縷之細密如此。而偏偏《賞花時》與湯顯祖原著頗異，與乾隆時所編的唱本《綴白裘》也不同。為什麼？徐秀榮找出曹寅詩來，告訴我們這曲疑作者憑記憶書寫。其中可能收用了曹寅詩自注：「些山集青蓮句有『閒為仙人掃落花』」，這才令人豁然。

凡此之類，書中關涉戲曲者甚多，都唱的是什麼戲，又屬於什麼腔？都有詳細考證。這是過去許多專家都犯難且常弄錯的，誤弋陽為崑腔、不辨南北者，比比皆是。囫圇食棗，遂云知味。

情節鋪陳 處處藏玄機

其他歷史典故、官制禮儀、地理經濟、宗教術數、草木蟲魚、飲食服飾、謎語俗諺、酒令博戲、器用工藝、醫藥養生、建築園林，也多是無注不明的。許多一般人以為無足輕重之處，往往正是暗藏玄機之地。而且寫小說，小說家的伎倆都在哪兒呢？讀者通常只追著情節走，殊不知情節需要鋪陳、故事須有場景，沒那些衣食器用、典制儀軌、宗教術數、草木蟲魚等，就如唱《轅門射戟》的呂布頭盔上少了翎毛、《空城計》的諸葛亮手上沒有羽扇。場景氣氛出不來，情節也很難鋪陳推進。《紅樓夢》尤其在此特弄狡獪。黃華二牘、絳樹兩歌，言此意彼，而破譯解謎，多在術數器用等看似瑣末之物事上。因此對名物度數、典章儀制等等之理解非常重要。

像金陵十二釵冊上圖畫及題詩、《紅樓夢》十二曲子中涉及的許多命數之說，與八十六回、九十五回相呼應，就是紅學家的兵家爭鋒之地。虎兔相逢大夢歸、寅年卯月、日祿歸時、飛天祿馬云云，到底講什麼，非精於四柱推命者不能知。其他涉及骨牌、文王課等處，往往令人讀之茫然，秀榮的注解卻都十分精要。

這類好處，不能無限舉例下去。他全書注解數千條，發前人所未發、考辨特精者不下數百條，我不能詳述。但確實要請讀者多予留意，勿輕易滑過。其中討論老北京及滿人習俗、清代典制、工法工序者尤多可觀，能解決很多問題。

而除了服務於文本，做為津梁外，我覺得他本身也形成一種「名物學」的風格。古代注解，本以名物度數為主，疏釋草木鳥獸蟲魚，而後來又漸漸衍成專門，如陸機之疏《詩》、鄭玄之注《禮》，本身都開一傳統。日本青木正兒曾由此發展為名物學，近年大陸也頗有揚之水等學者推闡之。事實上，過去曾出版過的若干種「紅樓夢辭典」也已有這種苗頭了，只是苗而不秀。今徐秀榮之注則秀了。將來總括他注過的各種小說，料能為名物學開一局面，秀而且實。（本文選摘自《紅樓夢新注》，里仁書局出版）

(中國時報)