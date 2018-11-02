2018年11月02日 04:10 中國時報 本報訊

重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現作者／高全之出版社／聯經出版公司聯經出版提供

大佛運動會作者／苅田澄子、譯者／黃惠綺、繪者／中川學出版社／小光點

「大會報告，大會報告！參加本屆運動大會的神佛們，請先到主席台完成報到手續！」滿天神佛摩拳擦掌、眾仙雲集佛光普照，齊聚須彌山運動場，為的竟然是召開前所未聞的運動大會。沒想到首次參賽的大佛卻因為身形實在太過巨大鬧出了不少笑話，大佛能否在運動會中找到發揮自己專長的項目呢？

繪本顛覆宗教信仰只能高高在上、莊嚴肅穆的傳統觀念，神佛結合運動會的奇妙衝突感，激盪出趣味性，不只是小朋友，就連大人看了也保證會哈哈大笑，原來正經八百的天神們也能放下身段這麼「促咪」。

繪者中川學不只是插畫家，也是淨土宗西山禪林派的僧侶，不只登場神佛考究詳細，畫風清爽討喜、日系傳統用色復古摩登，畫面動感活潑。作繪者用插圖與輕鬆的文字，將佛門中佛陀、菩薩、明王、天等的關係用層級表說明，還附上書中出現的神佛們簡介。

■重探《西遊記》：

神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現

作者／高全之

出版社／聯經出版公司

豬八戒大概是中國小說最膾炙人口、搞笑、卻令人同情的人物，作者吳承恩是如何塑造這個繁複的角色？唐僧肉有什麼神奇效果？美猴王的悟性有多高？豬八戒是無可救藥的情痴？沙和尚是個超級好同事？牛魔王的原型竟然是吳承恩的父親？徒兒仨的長相一路上嚇壞多少人？

文學批評家高全之鑽研「張愛玲學」數十年，近年重溫年輕時候讀過的經典小說，探索埋藏在《西遊記》小說中的諸多細節。

例如書中探索《西遊記》小說裡佛教與道教相處之道。道家天庭收拾不了齊天大聖，就派人求助於如來佛祖；幽冥界地藏王菩薩屬下有十殿陰君，但上司是道家天庭。高全之認為，吳承恩注意到玄奘時代，外來的佛教與本土的道教互相忍讓、和平相處的微妙。對比今日世間仍層出不窮的宗教戰爭，《西遊記》小說呈現的是令人嚮往的宗教融合。

(中國時報)