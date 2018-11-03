陸美貿易戰受波及 指控盜竊美光機密！天價罰款6000億 美起訴聯電

2018年11月03日 04:11 中國時報 王嘉源 、 涂志豪 ／綜合報導 ／綜合報導

美光告大陸晉華及聯電。（本報系資料照片）

美光、聯電互告事件簿

陸美貿易戰火已延燒到台灣半導體！美國司法部1日宣布，將起訴大陸福建晉華、台灣聯電及晉華總經理陳正坤等在內的3名個人，指控其共謀盜竊美國記憶體廠美光（Micron）商業機密的DRAM相關技術機密。針對美司法部大動作，聯電對美起訴前沒事先通知、且未給予討論事情始末的機會，表示遺憾，且將嚴正以對，並竭力回應該指控。

美司法部長出面 升高層次

去年12月，美光在加州法院控告晉華和聯電竊取其商業機密。今年1月，晉華和聯電則在大陸控告美光的產品侵犯其專利，大陸法院7月發出臨時禁令，導致美光部分產品在大陸暫時禁售。陸媒分析，這起官司是導致此次美方制裁的主因。

不過，熟知內情的科技界人士表示，美光充分利用陸美貿易戰，大陸人士在竊取科技機密的氛圍，升高指控層次，這從美國司法部長親自發布新聞稿可以看出，本案已經明顯泛政治化，就是想利用此斬斷大陸借道台灣科技業發展「中國製造2025」，「陸美貿易戰，聯電已經成為犧牲品」。

根據加州聖荷西市聯邦地方法院公布的起訴書，美方除了對晉華和聯電提出刑事訴訟外，還提起民事訴訟，要求禁止繼續轉讓被盜竊的商業祕密，並禁止兩家公司利用相關商業祕密製造的產品輸往美國。

依照美國法律，如果被判罪名成立，個人被告將因經濟間諜罪名面臨最長15年的監禁及500萬美元罰款，竊取商業祕密罪名則會面臨10年監禁。如果是公司企業被判有罪，每家公司面臨被沒收非法所得的處罰外，亦將面臨最高逾200億美元的天價罰款。

指涉經濟間諜罪 威脅安全

美國司法部說，大陸政府把動態隨機存取記憶體（DRAM）和其他微電子技術列為國家經濟重點，但陸方並未掌握DRAM技術，而美光是美國唯一製造DRAM的業者。司法部長塞申斯說，「聯電與福建晉華合夥，讓中國可以從美國竊得這種技術，用來與美國競爭。」

塞申斯指出，「本案及近期其他案件表明，中國針對美國的經濟間諜活動呈增長態勢，且增速很快。」他說，這種行徑不合法，對美國的國家安全構成威脅，還稱「真是受夠了。我們不會再容忍了。」

熟知內情的科技界人士還表示，本案已經成為陸美貿易戰的一環，台灣政府在本案的偵辦過程，已經明顯站在美國政府一邊，依台灣《營業祕密法》，司法單位在偵辦過程，不得任意洩漏的營業祕密，但台中地檢署在偵辦過程，所取得3名研發人員，包括何建廷在台積電任內的存取資料，竟然在《台美司法互助協議》架構下，讓美光輾轉取得，聯電在貿易戰，已經成為犧牲品。

10月30日，美國商務部才以國安為由，禁止福建晉華向美國購買元件。聯電隔天表示暫停與晉華合作的研發計畫，但未因此逃過美方起訴。

(中國時報)