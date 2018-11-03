印度原料藥出包 健亞平壓妥膜衣錠中鏢！降血壓藥含致癌物 126萬顆急下架

2018年11月03日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

降血壓藥含致癌成分！衛福部食藥署昨日公告，國內健亞生物科技股份有限公司所生產的「平壓妥膜衣錠300毫克」因使用含致癌物的原料藥Irbesartan，要求醫療院所、藥局將4萬5051盒、約126萬顆藥物下架，並下令業者在1個月內完成回收。

食藥署下令 1個月內回收

食藥署藥品組科長洪國登表示，美國食藥署（FDA）發現印度Aurboindo Pharma Limited公司所生產的原料藥Irbesartan含具動物致癌性的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），並於10月31日將某高血壓藥下架。食藥署得知後，即清查國內藥品，發現健亞公司所生產的「平壓妥膜衣錠300毫克」使用相同原料藥，問題批號為AFJ021、AFL061、AFM021、AFM031、AGE031、AGE041、AGJ061、AGJ071、AGM031、AGM041、AHD071、AHD081、AHG031。為安全起見，將市面上126萬顆藥物下架。

「平壓妥膜衣錠300毫克」在同成分產品中市占率為2.9％，聯合醫院藥師蘇柏名表示，該市占率不算高，但因高血壓為常見疾病，影響的人數也不少；食藥署則表示還要進一步計算影響人次。

勿自行停藥 應回診換藥

高血壓學會理事長王宗道表示，Irbesartan為降血壓藥成分之一。透過擴張血管，達到降低血壓的效果，對腎臟也具保護作用。其所含的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）具動物致癌性，在人體上並無致癌證據，但因高血壓為慢性疾病，需長期用藥，民眾仍需多加留意。

食藥署表示，因高血壓需定期服藥控制，提醒正在用藥的民眾盡速回診與醫師討論換藥情形，勿自行停藥。若民眾用藥後後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

(中國時報)