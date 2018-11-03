藍綠第一人 投下選情震撼彈！衝刺雲林縣長 張麗善辭立委

新北市教育局長林奕華即將遞補立委，她表示會接受挑戰。（葉德正攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善2日宣布辭去國民黨不分區立委一職，全力投入年底雲林縣長選戰。（姚志平攝）

選戰倒數，國民黨雲林縣長候選人、立委張麗善，昨大動作宣布辭去國民黨不分區立委，專心投入11月24日的雲林縣長選戰，「我想這是我該有的態度，也符合我個性」，為選情投下震撼彈。而她也是11名挑戰縣市長寶座的藍綠立委中，首位辭立委候選人。

全力應戰 無法兼顧立院

「選舉在即，我必須全力以赴！」張麗善說，11月14日為縣市長選舉正式起跑點，這段時間自己大概沒辦法再到立院來，也無法善盡立委職務及角色，同時擔心影響國會效率及運作，因此幾經慎重考慮，「覺得此時應辭去立委職務、好好應戰，才是目前最重要的事。」

她說，感謝台中市前市長胡志強、國民黨副主席郝龍斌推薦，還有前主席朱立倫賦予不分區立委角色；任立委期間，自己善盡職責，推動《殯葬管理條例》的「艱苦人條款」，農民職災保險也將在11月正式推動。

請辭一事 已報告黨中央

張麗善說，這次選舉不只對國民黨，甚至對全國都是民主發展重要里程碑，立院有效運作更是台灣民主政治健全發展基礎；辭立委一事已向黨中央報告，黨中央有勸她審慎評估，「不過都已決定了」。

隨後，赴王金平辦公室拜會，「他就像我大哥，隨時給我支持跟關懷。」王金平肯定張麗善展現參選決心，並表示張榮味不在雲林，確實對選情有影響，但自己及鄉親都會全力支持；且國民黨高雄市長候選人韓國瑜10日到雲林合體造勢，預期一定會有很多鄉親參加，盼藉由這場造勢，再將張麗善和對手李進勇差距拉大。

陳其邁語帶玄機 可能跟進

張麗善請辭似未引發其他帶職參選人跟進，如陳學聖指自己非不分區立委，請辭會造成服務選民落空，姚文智則稱「由黨中央決定」。不過，民進黨高雄市長候選人陳其邁昨被問到時，似語帶玄機表示，當立委時他就是百分之百投入，市長工作也要全心全意付出，「這一兩天我會召開記者會向社會大眾說明」。言下之意，似有請辭全力拚選戰想法。

(中國時報)

遞補不分區 林奕華接受挑戰

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