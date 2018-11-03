傳高層施壓 劉寶傑揚言不幹了

東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑近期因常在節目製作討論「韓流」現象，外界揣測可能受了壓力，昨驚傳請辭。圖為劉寶傑11月1日在節目中討論韓流現象，指「高雄要的是對的執政者拚經濟」。（摘自東森新聞）

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中國時報
、溫博鈞、／台北報導

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳因在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑2日原要南下高雄開講，昨午被緊急喊停，他氣到揚言不幹了！不下高雄也罷，但他還被「強制休假一周」，甚至遭箝制言論，該節目不願具名的名嘴說，「半月前就被指示內容要平衡！」據知東森高層又加碼，11月開始要求節目不談選舉話題。

東森內部員工指出，電視台高層要劉休假1周，並非他主動請假，且該節目名嘴指出高層的政策領導，要求節目內容要藍綠平衡。過去，針對高雄市長議題，《關鍵時刻》確實挺韓國瑜明顯，但內容也是有憑有據，並非偏袒。

像日前《關鍵時刻》找許多深綠業界素人上節目，各個代表在節目中批評高雄這幾年沒建設、又老又窮，「北漂」的人愈來愈多，且回高雄沒機會、薪水又少，以致商圈人潮漸少，連一個監視器都申請不到預算等。這樣的發言平台，讓有心的高層覺得刺耳。

除高層施壓外，劉寶傑南下的計畫也是受到節目競爭之故，原意是為了公司好，不料公司高層不領情，硬是撤銷計畫。《關鍵時刻》近來平均收視不穩，有時收視不到1，頻輸給同時段對打的中天節目《新聞龍捲風》，主持人劉寶傑扛收視壓力，原想走出棚內到高雄開講刺激收視，卻被高層擋下來。

劉寶傑昨未接電話，也沒回訊息，但他早前在私下同學群組報平安說，「我沒事，剛好可以休假」，等於間接證實遭施壓一事。對此，電視台不願多談，不過劉也有反制措施，上面要他休假一周，他直接請長假到選後，節目因此改由陳瑩代班。而他與東森電視合約明年初到期，雖至少年薪千萬，但雙方再合作機會應不大了。

《關鍵時刻》被認為是重口味的電視談話性節目，連演帶說的誇張方式，加上外星人、靈異到神怪玄學，無所不談。《關鍵時刻》亦開啟台灣「情境式新聞」談話節目的先河，劉寶傑風格強勢，曾被指上他節目必須照劇本演出，曾有名嘴抱怨，但也滿多人力挺。一位名嘴說，劉寶傑很尊重來賓，不會讓來賓講違心之論，讓他很佩服。

(中國時報)

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