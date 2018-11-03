新聞透視－背水一戰 催出隱性支持者

2018年11月03日 04:10 中國時報 楊佳穎

雲林縣長選情膠著，國民黨候選人張麗善正式辭去立委職務，為選戰奮力一搏。事實上，張麗善這一辭並不令人意外，早在8月她就表態將辭立委、全心投入選舉；如今兌現承諾回到選區專心應戰，更是清楚展現破斧沈舟決心，預料有助催出隱性支持者選票。

回顧2014年選舉，時任立委的林佳龍、魏明谷選前宣布辭去立委職務，又遇上民進黨氣勢正旺，分別順利當選台中市長、彰化縣長；而今年藍綠立委共11人投入縣市長選舉，至今僅有張麗善一人辭立委。

辭職與當選不見得有必然關係，帶職參選也沒有違法問題，但如果給人猶疑不定之感，口中喊得震天價響的願景，就少了讓選民相信的能量，不易激化支持者熱情。

張麗善繼2014年以5.7萬票輸給對手李進勇後，兩人如今二度交手，面對選情冷淡，又少了哥哥張榮味加持與奧援，張麗善除記取敗選教訓，嘗試以新的形象與鄉親接觸、扎實跑地方，連身處外縣市的旅外雲林人也不遺漏。

現在又不惜一切賭上政治生命，稱「沒選上就回歸家庭，好好扮演母親角色」，淡淡的話語背後，更凸顯背水一戰的堅毅決心。

選戰最後關頭，各陣營無不使出全力應戰，張麗善這回主動出擊，不僅展現自己能兌現承諾，還能堅定藍營信心，也在全台詭局的選戰氛圍中讓選民眼睛一亮，後續效應值得觀察。緊接著，國民黨「超級助選員」韓國瑜也將在10日赴雲林合體造勢，勢必再為張麗善添一波話題，攪動雲林縣選情。

(中國時報)