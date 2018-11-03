陳前進左營 批韓話能聽嗎

2018年11月03日 04:10 中國時報 林宏聰 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

不讓「韓流」專美於前！民進黨高雄市長候選人陳其邁2日晚間前進左營，成立大新莊總後援會，吸引上千人力挺；由於陳其邁就住在附近，這場特別感受到「人親土親」，顯得很振奮，罵起對手毫不留情，直問支持者「韓國瑜的話能聽嗎？」

左營區眷村多，一般認為是高雄深藍票倉，但大新莊地區在總統府祕書長陳菊多年執政下，民眾支持意向已有轉變，陳菊2014年市長選舉拿下過半票數，陳其邁昨晚也感受熱情，特別是他在當地其實已居住超過20年。

細數建設 諷韓唱衰膨風

「回家真好！」陳其邁大進場時受到民眾熱烈歡迎，他表示，當年買房子時，本來想買在七賢路舊市區，妻子吳虹堅持選擇有捷運、高鐵通過的左營，「結果我們家房價果然上漲，老婆真的很厲害！」

他細數這幾年來民進黨執政下各項建設成績，強調高雄正在持續進步，接著話鋒一轉，痛批韓國瑜只會唱衰高雄又老又窮、要蓋摩鐵摩天輪、開賭場、挖太平島石油，如果真能挖，前總統馬英九執政8年為何不挖，「韓國瑜說的話還能聽嗎？」

他並舉例說，之前參加鐵路地下化啟用儀式，在最後一班列車上，遇到一位13歲國中生跑來說要支持他、幫他拉票，他覺得很有趣詢問原因，少年說「因為韓國瑜的政見都在亂講」、「隨便Google一下就知道」。

這場在新莊天后宮旁廣場舉辦的後援會活動，現場擺放1000多張椅子，場面不算大，但陳其邁進場時群眾反應熱烈，他也顯得特別輕鬆，呼籲「厝邊隔壁」支持最熟悉的陳其邁，一票都不能漏，要幫他「顧牢牢」。

綠基本盤 已現危機意識

陳其邁競選辦公室總指揮、前內政部長余政憲說，這次選舉民進黨支持者真的很「沉」，先前不太願意表態，最近因為選情加溫，基層里長回報說動員愈來愈容易，顯示民進黨基本盤開始有危機意識，有信心能夠維持領先態勢。

陳其邁競選總幹事召集人劉世芳指出，左營共設5個後援會，2日晚上這場範圍只有大新莊地區5個里，算是「開胃菜」；3日晚間在夢時代旁的勞動者之夜，因高市總工會理事長林明章事件，場面起碼將超過萬人。

(中國時報)