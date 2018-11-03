韓深入旗津 人潮激動沸騰

2018年11月03日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄巿長候選人韓國瑜2日深入綠營票倉旗津區，除了掃街，也與當地商圈業者座談，晚間重頭戲「旗鼓鹽挺韓之友會」在鹽埕區大智街封街舉辦成立大會，許多支持者不到中午就等著卡位，時間一到，現場水泄不通。

成立免稅區 挽回觀光人潮

有感於旗津觀光人潮雪崩，攤商叫苦連天，韓國瑜2日下午先與旗津商圈業者座談，並強調改善旗津的戰略，就是人要進得來，若當市長要在旗津成立免稅區，帶動整個觀光；至於賭場議題？韓說，是來傾聽百姓心聲，不討論這個，但日後自然會浮現。

被視為綠營票倉的旗津，仍抵擋不住這波韓流，韓國瑜與議員蔡金晏、陳美雅自鼓山哨船頭搭渡輪前往，一下船就有當地居民大放鞭炮迎接、拿手機拍攝、搶著合照，爭相握手的人潮更是讓韓寸步難行，甚至連韓進到海產店與商圈代表、業者座談，店外仍滿滿都是人，為的就是要看韓國瑜，不少攤商直言：「好久沒在旗津看到這樣的人潮！」

帶動拚經濟 讓高雄人賺錢

韓國瑜表示，旗津成立免稅區，一定會引來許多觀光客，可是旗津不能僅有免稅區，當地攤商也要有特色、品牌，那就會帶動整個觀光；未來他主政，會把好吃、好玩、採購、愛情、醫療、宗教等元素加進去，那個時候高雄才能賺到更多錢。

韓說，高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是一個偉大的巨人，但這個巨人一直在睡覺，已經睡了2、30年了，而這次市民覺醒了，這個大巨人要站起來了，所以他提出的經濟論述一定會獲得認同，因為高雄現在最需要的就是拚經濟。

成立晚會上，韓國瑜還沒到，大智街已塞滿人潮，從五福路到必忠街都是人，韓國瑜一進場，群眾更是陷入集體瘋狂，不斷向前推擠、拍照、攝影，讓韓寸步難行，「韓國瑜凍蒜」聲浪加上揮舞的旗幟，現場沸騰到最高點，現場還有民眾疑因太激動而昏倒。

韓國瑜上台後強調，當選後如果貪汙、歪哥，不用人家講，他自己就切腹自殺，如果大家支持他當巿長，他一生會完全為高雄打拚，絕對不可能作威作福，一定會為巿民做牛做馬，要讓高雄人抬頭挺胸，外漂的子弟能夠回來家鄉。

(中國時報)