總工會理事長斥倒戈 藍秀LINE戳謊

2018年11月03日 04:10 中國時報 林宏聰／高雄報導

倒戈潮各說各話！公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁的高市總工會理事長林明章，傳出邀國民黨高雄市長候選人韓國瑜參加餐會，引發議論，林2日駁斥倒戈說，反批藍營「惡質操作」；為此，韓國瑜幕僚侯亞寧出示LINE對話，證實是林明章邀約，並要求雙方對質，「說謊就吞曲棍球！」

林明章1日晚間舉行感恩餐會，感謝總工會旗下各社團理事長14年來的支持，有趣的是，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也到場致詞，並由副理事長蔡維碧發言力挺，由於林明章先前才公開支持陳其邁，引發外界質疑他是否陣前倒戈。

林明章2日趕緊透過陳其邁團隊發言人趙天麟發出聲明稿，怒斥「韓國瑜先生未獲邀請即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒」，昨更出面滅火，明確重申支持陳其邁參選高雄市長。

「我沒向韓國瑜本人邀請過！」林明章強調，事情過去就過去了，不希望外界多做文章；媒體問他事後有沒有向陳其邁解釋，他說沒有，也無奈表示「政治從來就不給人道歉的，有什麼辦法？這是我的痛，我願意承擔！」

國民黨高市黨部則開記者會反擊，當天在場的總工會副理事長蔡維碧也跳出來表示，宴會主人是林明章，若沒有邀約，以韓國瑜現在行程滿檔，根本不可能跑去自討沒趣，他批評林明章「為人要厚道，有約就是有約，不能改口影響韓國瑜聲譽」。

黨部發言人侯亞寧還原過程，10月30日林明章透過前高市監理處長廖金得，約他到楠梓朝新路會面，林明章當場說，總工會過去挺陳其邁，但這次決定轉挺韓國瑜，還請黨部發媒體採訪，標題下好「陳其邁勞工選票大崩盤」。侯亞寧出示LINE截圖，餐會前1天林明章傳訊說，「你都不接，而明天之事不確定、我就取消...」、「我熱臉佔人冷（熱臉貼冷屁股）」，侯亞寧隔天回「我今一大早就告訴廖處長，晚上7點，請他轉達」，林明章答「OK」，證實確有接獲邀請。

侯亞寧仿照當年韓國瑜向段宜康嗆聲方式，拿出1盤曲棍球隔空呼籲林明章出面對質，誰說謊就吞曲棍球，同樣「1盤跟你賭1顆！」

(中國時報)