菜販席捲全台國民黨最大母雞

2018年11月03日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

韓流效應蔓延到全台，國民黨從直轄市長到各縣市議員候選人，爭相找同黨高雄市長候選人韓國瑜本尊站台、合照，甚至透過臉書直播拉抬選情，台南市黨部主委謝龍介認為，這波「韓」流威力足以冷凍民進黨對手。

韓國瑜聲勢如日中天，台南市長候選人高思博上個月在台南市區多處重要路口高掛與韓國瑜合體看板，喊出「南高合作、共創新藍天」，破除西瓜執政，「高雄翻，台南也一起翻！」台中市長候選人盧秀燕粉絲頁日前推出「小燕挺小瑜、小瑜挺小燕」影片，吸引大批民眾分享、留言。

和韓國瑜打出「北神探、南菜販」口號的新北市長候選人侯友宜也說，北部跟南部都要緊密的結合，一起並肩作戰，「讓我們有共同理想願景的候選人，都能夠贏得勝選。」

台北市議員候選人戴錫欽、陳重文及台中市議員候選人賴曉亭則是找韓國瑜錄音或錄影推薦，並計畫和韓國瑜本尊開直播；彰化縣溪湖鎮黃瑞珠、大城鄉陳禎宜、芳苑鄉林保玲3位鄉鎮長候選人，以及嘉義市西區議員候選人譚國華，更是主動南下高雄同框合照後製成文宣旗幟、看板懸掛，早早就搭上這波韓流潮；埔里鎮長候選人吳國昌則說，在埔里1天最少會聽到100個人問他韓國瑜選得上嗎？為此他前幾天特地跑到高雄市黨部與韓國瑜交流，並送上埔里的「美人腿」（茭白筍）祝福。

新北市議員候選人黃永昌在最近一波文宣看板中，捨棄自己照片、改用韓國瑜獨照，並呼籲選民「1124挺韓國瑜，請北漂青年返鄉投票」，要讓高雄脫胎換。

對於這一波的韓流風潮，近日網路聲量及媒體曝光度都被韓流超越的台北市長柯文哲說，民進黨是天下本無事，庸人自擾之，原本韓國瑜北農總經理當的好好的，何必去捅這蜂窩，搞到高雄選情很危險。

(中國時報)