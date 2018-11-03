新聞透視》霸王韓流過境 綠地也快翻面

韓國瑜。（圖／本報資料照片）

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中國時報

繼鳳山5萬人登陸戰一役，韓流不僅勢不可擋，更升級成霸王級，從群眾眼神中那股熱烈期盼的激情，就連綠營票倉也難以抵擋；民進黨執政高雄20年、陳菊深耕12年，韓國瑜都曾說「高雄掘地3尺，土都是綠的」，如今，霸王級韓流持續發威，簡直連土都快翻過來。

昨晚兩場選舉巷戰，陳其邁到過去藍營鐵票倉左營區，但陳其邁住在那裡20年，可說是回防自家門；韓國瑜深入綠營票倉旗鼓鹽3區，兩場人數可說不分軒輊，但從民眾熱情度，就可見這場選戰暗潮洶湧。

離投票日僅剩3周，韓國瑜除了大型造勢外，更展開區域型的宣傳晚會，巿區巷戰雖不比登陸戰規模龐大，但也是讓韓流將空戰能量轉換成選票的最佳利器；旗鼓鹽挺韓之友會2日成立，爆滿的人群、現場嗨翻天，再度令人難以想像這是綠營的票倉。

2014年高雄巿長選舉，陳菊在旗津區獲得1萬2775票、得票率78.68％，鼓山區4萬2706票、64.84％，鹽埕區9961票、70.03％。楊秋興旗津區3249票、得票率20.01％，鼓山區2萬2508票、34.17％，鹽埕區4093票、28.77％。

4年前陳菊在旗鼓鹽壓倒性地以6萬5442票對2萬9850票，狂勝對手3萬5000餘票，尤其高雄長期在民進黨主政下，不少在地民眾都認為，要撼動民進黨在高雄這塊鐵餅，是天方夜譚，但這霸王韓流來襲，已讓民眾嗅到翻轉高雄的氛圍，講白了，翻轉的動力來自民心，匯聚成韓流。

韓國瑜全台走透透，韓流外溢強力放送，他所到之處，受期待、歡迎的程度，已經不是簡單地用「網紅」或「韓粉」可以形容，更非別人動員就能複製，從群眾瘋狂卡位、搶拍照可見一斑。

韓的造勢場子有別其他候選人場子，他大進場時被熱情群眾簇擁到衣褲快被扯掉，台下宛如搖滾區，就連韓要離場，群眾也隨之追著跑，到處都是許久未見的熱情。

(中國時報)

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