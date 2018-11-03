天價罰款6000億 聯電成貿易戰犧牲品！兩岸產業合作 掀寒蟬效應

2018年11月03日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國司法部起訴大陸晉華、台灣聯電與相關主管，共謀竊取美光商業機密，台灣很難在陸美貿易戰中置身事外；學者表示，美國為了取得貿易戰更多談判籌碼，把單純的兩岸企業合作，演變成國際商業間諜案，而台灣政府明顯選邊站，聯電少了政府當靠山，還得面對龐大罰款壓力，恐成陸美貿易戰中的最無辜「祭品」。

政府選邊站 兩面不討好

文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸警示，台灣政府在陸美貿易戰中「選邊站」是非常危險的事，小心淪落「偷雞不著蝕把米」的下場，不只得罪北京官方，緊接陸、美雙方將進行貿易戰談判，美國談判過程隨時有「出賣」台灣的可能，若我國失去了立場，處境恐怕比現在更可憐。

杜紫宸表示，自2016年民進黨執政後，兩岸產業合作已經式微，聯電與晉華遭美方起訴後，恐怕連企業合作都產生寒蟬效應；據了解，台中地檢署在偵辦過程，以《台美司法互助協議》架構，提供多項細部資料，因此，美國官方宣稱，智慧財產權之爭，台灣是美國的新夥伴。

杜紫宸語重心長建議，政府不要為了向美國邀寵而過於積極，輿論也不該一面倒宣稱「美方阻陸半導體發展有利台廠」，杜紫宸試問，聯華電子難道不是台廠嗎？

中興案翻版 我難逃波及

杜紫宸表示，智慧財產權說穿了是美國為首的先進國家，為了保護其既得利益企業而創造出來的一種 「遊戲規則」，無是非對錯，只有商業利益，然後以政治力量強迫弱國 「遵守」。

台經院產經資料庫副研究員劉佩真指出，美國封殺晉華，根本是中興案的翻版，是美國總統川普爭取貿易戰談判籌碼，演變至此，晉華不僅今、明兩年量產記憶體無望，在進程延宕下，當然無法如期出貨，比進口美國課25%的關稅還要嚴重，而聯電飽受波及、成魚池之殃。

劉佩真認為，大陸是全球最大半導體需求國之一，晉華、聯電遭涉經濟間諜罪後，受到美方的壓力，恐加速各產業轉往其他市場、分散風險的布局。

(中國時報)