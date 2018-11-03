打擊商業間諜 美設專案小組

2018年11月03日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

福建晉華公司技術人員正在調試設備。美國指控該公司竊取美科技大廠美光公司的商業機密。（新華社）

美陸貿易戰尚未歇止，雙方的商業諜戰也持續升級。美國政府近來起訴多名涉嫌竊取商業機密的陸方間諜，部長塞申斯1日也宣布，美方將展開一項新的執法行動方案，成立專案小組打擊陸方的商業間諜活動，以保護美國企業的智慧財產權。

司法部1日公開宣布，聯邦大陪審團已起訴福建的晉華集成電路公司，該公司的合作夥伴台灣聯電以及3名台籍男子，他們涉嫌竊取美國美光科技高達近90億美元的商業機密。塞申斯在記者會中指責大陸，在2015年信誓旦旦稱不會為了經濟利益，竊取美國企業機密，但承諾卻跳票，照樣進行商業間諜活動。

塞申斯強調，中國大陸的商業間諜活動一直在快速增加，美方不會再忍氣吞聲。他說，竊取商業機密和不公平貿易，對美國經濟繁榮和國家安全都是嚴重威脅，他甚至撂重話稱，「美國應挺身對付此種蓄意、有系統、精心策劃的威脅，這些威脅尤其來自以盜取智慧財產權惡名昭彰的中國共產黨政權。」

美國為此將成立專門小組，以應對大陸偷竊貿易機密、賄賂、非法游說、以及讓外國投資者取得美國關鍵技術的商業協議，以保護美國企業的智慧財產權。小組的成員包括聯邦調查局高級官員，及多個州的聯邦檢控官。由於司法部認為陸方間諜滲透範圍愈來愈大，不僅入侵國防和情報機構，甚至連實驗室和大學等學術機構都不放過，所以這個專業小組也會加強執法部門與各大學的合作。

塞申斯指出，美國希望能擁有值得信賴的夥伴，並期盼美陸關係改善，但中方必須做出選擇，看是要在世界舞臺上，成為受信賴的夥伴，抑或是想被各國視為「不誠信的政權、以及建立在欺詐、偷竊和高壓手段上的腐敗經濟體。」他並呼籲雙方在執法上加強合作，北京當局不能讓大陸成為在美犯法者的避風港。

(中國時報)