美干預措施 刺激陸投入研發

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中國時報
／台北報導

美國日前同步起訴大陸福建晉華積體電路公司與台灣聯華電子公司，引發外界憂心恐衝擊兩岸高科技產業合作。對此上海社科院台研中心主任盛九元認為，為了遏制大陸高科技發展，美國什麼理由都找得出來，這反而會刺激大陸投入更多資源研發。事件對兩岸高科技產業合作是「短空長多」，不會影響兩岸企業合作的長期布局；廈門大學台研中心副主任唐永紅則表示，若美國是出自於市場爭奪因素，用國家力量干預市場競爭，是站不住腳的。兩岸若無法合作應對，對雙方都不利。

美國日前起訴福建晉華與台灣聯華，指他們涉嫌共謀竊取美國半導體業者美光科技的商業機密。為兩岸高科技產業蒙上陰影。

對此，盛九元昨日受訪時指出，儘管美國高科技產業對台灣影響大，但大陸市場誘因同樣不小。同時，美國的作為只會更強化大陸改善高科技研發的力度，這帶來的技術進步、市場拓展、經營環境改善等，會給美國企業以外的其他企業更大誘因，台企也不能排除。

盛九元強調，事件對晉華本身會有點衝擊，但對大陸整個高科技產業發展，反而會起刺激效果。相信不會影響兩岸高科技產業合作的布局，可能短期內有衝擊，但大方面影響有限，台企與陸企的合作不會停，只是應對方式會更多樣。

唐永紅則表示，若美國是出自於市場爭奪因素，用國家力量干預市場競爭，這是站不住腳的。然而不管將來怎麼處理，一定會對兩岸產生負面衝擊，影響兩岸企業合作。在兩岸官方對抗的現狀下，兩岸當局無法合作，對雙方都不利，只能各自應對美國。

唐永紅提到，美國此種干預措施，有可能讓台企有預期心理，認為在大陸生產出口美國存在進口管制風險，進而動搖投資大陸的信心，大陸也必須適當因應。

(中國時報)

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