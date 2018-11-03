美殺一儆百 我淪戰爭祭品

2018年11月03日 04:11 中國時報 王玉樹 、 涂志豪 ／台北報導 ／台北報導

美國司法部大陸國營福建晉華及台灣聯電，共謀竊取美光科技公司商業機密，對此產業分析師認為，從聯電今年在陸控告美光侵權勝訴，到這次被捲入這起商業機密竊取案，陸美貿易戰氛圍早已影響到台陸產業界，一位業者直指，美方此舉寒蟬效應已產生，將逼使台灣科技不敢向大陸靠。

聯電昨日對於美西時間11月1日解封之美國加州北區聯邦檢察官辦公室起訴書內容發布聲明，嚴正抗議，對於美國檢察官辦公室在起訴前沒有事先通知聯電，並給予討論事件始末的機會，表示遺憾。

聯電強調，聯電是台灣半導體產業的領導公司之一，持續研發積體電路及其他技術近40年。聯電不僅投注無數資源進行相關技術的研究發展，並且在世界各地擁有數以千計有效的技術專利布局。

經濟部長沈榮津昨對這起案件評論說，這表示美方他們很在意及重視關鍵技術要取得有道，此案已進入司法程序，他原則上尊重，也呼籲企業要掌握關鍵自主技術，做好管理，不要透過不正常管道取得。

不過，一位不具名產業分析師表示，貿易戰打得太熱已打到產業，這次檢方提供查扣資料給美方，大家難免聯想，台灣是否選邊在美國這邊，讓聯電成為中間的犧牲品。反過來說，聯電今年在大陸對美光產品提出侵權官司，最後一審贏得勝訴，也顯示美中貿易戰氛圍確實影響到兩邊產業。

但他認為，美光過去雖是惡名昭彰，可聯電這次幫晉華做DRAM技術研發，幫對岸作人員訓練，被美光盯上，也不能說是無辜。至於晉華有無偷取美光技術，外人很難判斷，但美光確實有藉貿易戰氛圍打壓對手的企圖。

工業局則認為，聯電本來就不做DRAM，出事後也說不再授權，這事對其影響不大。至於此事是否影響台灣科技業不敢靠向大陸，應該不至於，商業合作行為還是從互利角度去看。

(中國時報)