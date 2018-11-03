川普下令草擬貿易協議

2018年11月03日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日與大陸國家主席習近平通電話後，決定推動陸美間的貿易協議。消息人士指出，川普已指示有關官員草擬協議相關條款，此舉顯示不斷升級的陸美貿易戰或將停火。至於川普是否放鬆對北京的要求，目前還不清楚。有官員稱，如何解決竊取智慧財產權問題，是雙方達成貿易協議的關鍵。

不過針對此消息，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）記者賈弗斯2日則發推文駁斥，他引述川普政府高階官員的話表示，談判「還有很長的路要走」。

川普與習近平1日通話，討論貿易與北韓等議題。這是幾個月來，兩人首度直接談話。兩人同意於阿根廷G20峰會舉行雙邊會談，熱線後也都對解決兩國激烈貿易爭端表示樂觀。路透2日報導，知情人士透露，川普已指示美國官員開始草擬可能的條款。

陸美貿易談判自從5月以來幾乎毫無進展，當時大陸曾表示願意購買更多的美國能源和農產品，以縮小貿易逆差。

美國認為，這些措施遠遠不夠，要求北京在政府補貼、保護智慧財產權、產業結構改革等方面進行更深刻的改革。而大陸將美國的這些要求視為企圖遏制中國崛起，並一再質疑美國對貿易對話的誠意。

雙方盼平等互利信任

截至目前，大陸雖表明對縮小貿易逆差持開放態度，但是拒絕美國的其他要求，包括終止對很多產業的政策補貼，以及停止要求外國企業進行技術轉讓等等。

大陸外交部表示，習近平在通話中承諾要「推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案」。川普1日在參加選舉活動時也提到大陸想要達成協議。陸外交部發言人陸慷說，雙方的通話積極，皆希望在平等、互利和信任基礎上達成貿易協議。

白宮首席經濟顧問庫德洛1日上午在華府的一次活動中表示，川普說若能和大陸敲定一個雙方均滿意的交易，他將撤銷對大陸加徵的關稅。

庫德洛說，川普總統是自由貿易的支持者，他希望消除關稅、非關稅壁壘和補貼，不能容忍其他國家在貿易上的許多不公平做法，而那些做法對美國的勞工和經濟造成傷害。

美把關稅當談判工具

他表示：「中國當屬首惡。至於（關稅）會持續多久，總統已表明將關稅用作談判工具。」

庫德洛說，如果北京方面未能就美國認為非常重要的系列問題提出解決辦法，川普將會積極推進關稅計畫。庫德洛所說的非常重要的問題包括智慧財產權竊取、強制技術轉讓、大宗商品和工業用品的高關稅、網路安全等。

(中國時報)