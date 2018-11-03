貿易戰緩和 陸股台股走揚

2018年11月03日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美領導人熱線讓貿易紛爭再現曙光，美股、亞股昨幾乎全面大漲，台股震盪走揚61點，收在9906點，重新站上9900點大關，成交量放大至1525億元；華南投顧董事長儲祥生表示，只要美股維持現有動能，跌深的中小型人氣股，輪流扮演先鋒角色、聚集人氣，台股萬點將一蹴可及。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國科技類股連續3日反彈，支撐台股近期震盪向上，加上習川2人熱線，美國總統川普甚至釋出與大陸領導人習近平相談甚歡消息，後續雙方將在G20期間進行會面，貿易紛爭現曙光，美股、亞股皆提振反彈，暫時緩和市場擔憂情緒。

台股站上9900點大關，亞洲主要股市中，又以香港恆生指數反彈4.21％力道最強，累計這個星期以來漲幅達7.16％，是近3年多最大單周漲幅；深證成指、韓國股市昨分別反彈3.96％、3.53％，上證指數也有2.69％的反彈表現；全球股市「同步」回彈，第一金投信形容，「全球股市終於度過獵殺紅色10月」。

摩根投信認為，陸股是否正式揮別「獵殺」行列仍言之過早，因為短線消息面仍依舊牽動投資人信心，波動風險仍存在，但中長期投資則不必過度擔心，因為有資本開放題材，加上貿易戰鈍化、雙11消費類股後市看俏，比較穩當的作法是透過股債兼具的方式，來穩健參與、分散風險。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得進一步指出，陸股先受投資信心薄弱打擊，導致今年來走勢相對其他股市承壓，在陸美貿易僵局有解的消息帶動下，配合國務院、4大財經部會官員連番表態，將力保股市和經濟，引領陸股三大指數展開反攻，陸股11月彈跳有望，上證指數2600點關卡失而復得。

對於台股接下來發展，儲祥生認為，短期將在9500點至10200點間震盪整理，但仍須留意貿易戰後續風險，若美國緊咬、打死不放，全球股市都要倒大楣。

(中國時報)