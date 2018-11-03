人民幣樂透 短期不會破7

陸美元首習川通話後，離岸人民幣兌美元匯率強升超過6分。圖為山西太原一銀行工作人員正在清點貨幣。（中新社）

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中國時報
／台北報導

美國總統川普推文表示，與大陸國家主席習近平順利對話，陸美貿易戰再現曙光；人民幣連續近2日勢如破竹、累計漲幅達1.2％，創近9個月以來最大2日漲幅，在岸人民幣收盤大漲近600點，創9月28日以來新高；大陸東北證券分析指出，人民幣再貶空間有限，短期兌美元不會破7。

不過，外匯專家Joe表示，人民幣跌深反彈恐怕只是「短暫」現象，從中、長期角度來看，「貶值」是必然趨勢，理由很簡單，陸美貿易戰至少會持續5、6年的時間，除非美國突然宣布「不打了」，但從美國過去對付蘇聯、長期抗戰20、30年的經驗來看，「不打了」機會微乎其微。

在岸人民幣兌美元即期昨下午收盤報6.8897，較前交易日上漲599點；人民幣兌美元中間價昨報6.9371，上漲299點，離岸人民幣則持續大漲323點，報6.8852。

明年大陸對美國進口商品25％的關稅實施，Joe認為，大陸的考驗才真正開始，人民幣貶值正是對付貿易戰最好的「特效藥」，人民幣再貶10％、20％都有可能，尤其官方不阻貶的態勢，Joe預估，人民幣兌美元將朝破7、7.1、7.2方向「慢慢地」邁進，讓市場逐漸接受。

受人民幣、韓元等亞洲主要貨幣對美元大幅反彈激勵下，新台幣匯率開高走高，終場強升1.88角，收30.738元，創1個月新高；匯銀人士指出，新台幣強漲，只要受消息面帶動，加上台股重新站回9900點關卡，在外資匯入下大幅升值。

(中國時報)

貿易戰緩和 陸股台股走揚 忽冷又忽熱 華府對陸軟硬兼施

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