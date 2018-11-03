忽冷又忽熱 華府對陸軟硬兼施

2018年11月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日在推特推文稱，他與大陸國家主席習近平將在月底的G20峰會上會面，釋出了兩國關係回溫的積極訊號。然而數小時後，美國司法部長塞申斯就宣布將致力打擊大陸的經濟間諜活動。同一天內，華府可說是軟硬兼施。

11月底在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的廿國集團（G20）峰會，將是陸美開始互徵關稅以來雙方領導人首次會晤。川普曾表示期待陸美貿易問題，「最終由我與習近平主席來解決」，這次「習川會」是否取得突破備受矚目。

川普1日推文證實將與習近平在G20峰會上會面，還透露兩人通了電話，進行一次「時間長、很好的交談」，並討論到貿易問題。美媒還報導，川普已指示草擬與大陸貿易協議。這些訊息，令低迷的全球股市為之一振。

數小時後，美國司法部長就宣布設立「中國計畫」，將專門打擊大陸針對美國的經貿間諜活動。美國政府自9月以來，已4度出手打擊大陸商業間諜行動。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀指出，「對於華府來說，這些不是矛盾的訊息，而是互補訊息。」她猜測川普是藉這兩種方法施壓，希望大陸提一個對美國有利的重要貿易提案。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格表示，從川普到塞申斯的表態，顯示美國在智財權問題趨向強硬，同時也想達成經濟合作來糾正貿易逆差。「兩種表態都是要透過關稅和訴訟來對中國加壓，迫使中國改變一貫作風。」

BBC指出，美國期中選舉6日登場，川普釋放陸美有對話空間的訊息，可安撫愛荷華州、威斯康辛州和印地安納州等農業州，不少農民是川普粉絲，他們正承受貿易戰正面衝擊。

(中國時報)