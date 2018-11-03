美陸新冷戰 專家憂悲劇誤判

2018年11月03日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸和美國持續進行貿易戰以及兩國關係的惡化，引起美國一些專家憂慮。美國知華派專家藍普頓認為，兩國已經進入「新冷戰」。在他看來，雙方尋求平衡才是更可行策略，而非壓倒對方。如果他們都尋求在亞太地區主導權，將會導致悲劇性的誤判。

現為美國約翰．霍普金斯大學國際關係高級學院榮譽教授的藍普頓，近日受訪時表達對美陸關係現狀的擔憂。他說，「我們事實上已進入某種性質的冷戰……在文化、教育、經濟、戰略和軍事領域，兩國40年來首次處於敵手的地位。」

藍普頓早在2015年就提出美陸關係處於臨界點。他認為，過去40年，美陸關係中總有一個支柱比其他的強大，支撐著整個關係走向積極的方向。但現在這段關係中的三大主要支柱：經濟、戰略外交與文化，都同時遭到攻擊。

今年8月美國總統川普曾發過如下推文，「在我來之前，我們當時正朝向容許中國在短時間變得比我們更強的方向前進。這種情況不會再發生。」

對此，藍普頓評論稱，大陸的命運掌握在大陸人的手裡，不存在美國允許不允許的問題。他說：「中國若取得進展，增加其經濟實力，這是因為中國做出了明智的決定。中國若出現經濟問題，過度舉債，因為不安撫鄰國而導致周邊都是敵人，這是因中國人或中國領導人自己這樣做的。所以，認為美國會允許中國在國際扮演某種角色的看法，是問題的一個癥結。」

藍普頓指出，不允許大陸變得比美國更強，不是可行目標，可行的是尋求美陸力量平衡。「我們需要做的是在亞太地區尋求平衡。美國需要朋友。我的看法是，若美國積極為自己服務，且採取吸引朋友的政策，那麼中國將做調整，適應這種現實力量。」

(中國時報)