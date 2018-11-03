最高懲處到副總 戴謙保住董座

2018年11月03日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油「95之亂」懲處名單昨出爐，一如預期最高只到督導副總邱家守。（本報資料照片）

中油「95之亂」懲處名單昨出爐，一如預期最高只到督導副總，自請處分的董事長戴謙最後安然下莊。據知情人士透露，戴有行政院長賴清德當靠山，經濟部長自然不敢動他。中油工會則怒嗆，被懲處的員工都在「背黑鍋」，真正應該處罰的人是做決策的戴謙。

95無鉛汽油銅片測試（腐蝕）超標案懲處名單拖了多日，昨中油終於公布懲處名單；直接負責業務的桃園煉油廠廠長曾繁鑫記小過1次，調離廠長職務。煉製事業部執行長陳耀泉、副執行長許晉榮各小過1支，該事業部督導副總邱家守同樣記過1次處分，他也是這次懲處層級最高者。

其餘是桃園煉油廠二媒工場工場長、經理各記過1次，品保課課長、經理各申誡2次，其督導副廠長也處以記過1次。至於向經濟部長沈榮津自請處分的戴謙，最後沒有任何處分。

經部不追究更高層責任

中油上周末就已初步擬訂懲處人員，經濟部收到名單後大陣仗連番討論事故原因與相關人員責任，一副要從制度面嚴格督導中油改進。結果卻是雷聲大、雨點小，開罰名單都是中油自己所提，經濟部完全沒有追究任何更高層級的責任。

對此，經濟部官員說，基本上就是依照部長所提符合社會期待、讓同仁感受壓力、不要打擊士氣的三原則，最後「尊重」中油名單。至於戴謙自請處分最後沒事，是因為這是煉製事業內部管理問題，跟決策無關。

不過經濟部內部透露，當賴清德說中油95檢測應檢討管理問題，不是經營決策時，就是定調戴謙無責任了。即使戴謙雖自請處分，部長又豈敢動他，「反正就是這樣了，多說無益。」

工會怒嗆讓員工背黑鍋

中油發言人方振仁說，這次就是照業務相關性懲處，這次處分已經都是管理階層了。被記過會影響考績、升遷，影響很大。

但是中油工會幹部憤怒說，這份名單就是「政治考量」，被處罰的人只是「背黑鍋」，這些人都是照程序做，目視檢視油品而已。真正該處罰的，是召開記者會卻講不清楚95微幅超標短期其實不影響車輛，反讓民眾恐慌的戴謙。

(中國時報)